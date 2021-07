Atlético Madrid kondigt rentree Torres aan: ‘Het kind keert terug naar huis’

Zondag, 25 juli 2021 om 21:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:54

Atlético Madrid heeft de terugkeer van Fernando Torres aangekondigd. De Spaanse topclub maakt op de eigen website melding van de komst van de voormalig doelpuntenmaker, die aan de slag gaat als trainer van de Juvenil A, de Onder-18. Torres werd eerder al door Atlético als stagiair toegevoegd aan de trainersstaf van Atlético B. Eind september werd de voormalig Spaans international door de club gepresenteerd als nieuwe jeugdtrainer.

Doordat Torres vorig jaar nog niet over de benodigde papieren beschikte, kon hij enkel bij trainingen aanwezig zijn. Wedstrijden moest hij noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. "El Niño is een perfecte kenner van onze club in het algemeen en van onze jeugdopleiding in het bijzonder", schrijft Atlético op zijn website. "Op deze manier keert Fernando Torres terug naar wat zijn thuis is om deel uit te maken van de jeugdopleiding en zijn trainerscarrière voort te zetten binnen verschillende onderdelen van de club."

Na zijn actieve loopbaan bereidde Torres zich al meteen voor op een leven mét voetbal. Hij liep bij Atlético met verschillende jeugdteams mee om zijn trainerspapieren te halen. Torres benadrukte meermaals dat hij niet beoordeeld moest worden op wie hij in het verleden was: hij wil eerlijk beoordeeld worden op zijn trainerskwaliteiten. De oud-international onderging tevens een opvallende fysieke transformatie door onder meer veel te boksen en aan krachttraining te doen, zo werd begin dit jaar bekend uit foto's.

Torres debuteerde op 27 mei 2001 in het shirt van Atlético en een week later tekende hij voor zijn eerste van 129 goals in dienst van rojiblanco. De oud-spits droeg in totaal 404 officiële wedstrijden het shirt van de Madrileense club en keerde tussen 2016 en 2018 kortstondig terug. In de tussentijd droeg hij de shirts van Liverpool, Chelsea en AC Milan. Met de Spaanse nationale ploeg werd hij wereldkampioen in 2010 en Europees kampioen in 2008 en 2012. In 2019 besloot hij een punt achter zijn loopbaan als voetballer te zetten bij het Japanse Sagan Tosu.