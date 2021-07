Slot: ‘Ultiem dom om hem dan tijdens een oefenwedstrijdje op te stellen’

Zondag, 25 juli 2021 om 21:33 • Laatste update: 21:49

Arne Slot is zondag op de persconferentie na afloop van het met 1-2 verloren oefenduel met PAOK Saloniki teruggekomen op uitspraken die hij deed na het treffen met FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League (0-0). De trainer van Feyenoord zei in Kosovo dat de selectie ‘nog lang niet op orde is’. Slot stelt dat ten onrechte de suggestie is gewekt dat hij bedoelde dat er ‘nog negen of tien spelers moeten worden binnengehaald’ en legt tevens uit waarom Leroy Fer ontbrak.

“Na donderdag werd de suggestie gewekt, toen ik vertelde dat de selectie nog niet op orde was, dat ik doelde op het aantrekken van nog negen of tien nieuwe spelers. Dat is helemaal niet aan de orde. Ik heb alleen bedoeld dat Jahanbakhsh nog niet speelklaar was. Dat we Trauner nog niet hadden en dat we ook nog jongens als Haps missen. Geertruida en Balde zijn nog geblesseerd. Dan heb je het toch over een aantal spelers dat voor ons echt van toegevoegde waarde kan zijn”, zegt Slot in een video van RTV Rijnmond.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Hopelijk kunnen we daarnaast nog één of twee spelers aantrekken, maar het is maar de vraag of dat tot de mogelijkheden gaat behoren. Ik heb geen zin om daar elke keer op terug te komen. Dit is de situatie zoals hij is en we gaan proberen het maximale uit deze groep te halen”, gaat de trainer van de Rotterdammers verder. Slot is blij met de komst van Gernot Trauner, die wordt overgenomen van LASK. “Het is een speler met ervaring en hij is gelijk inzetbaar. Niet donderdag, maar hij heeft een volledige voorbereiding meegedraaid. Hij is gewend om met ruimte in zijn rug te spelen en kan goed opbouwen. Hij heeft ervaring, dus raakt er niet van in de war om in een groot stadion te spelen.”

Slot kon tegen PAOK Saloniki voor het eerst een beroep doen op Alireza Jahanbakhsh, die werd overgenomen van Brighton & Hove Albion. “Het is goed om te zien dat hij 45 minuten heeft gespeeld en fit is gebleven, want hij komt van een maand relatieve rust zonder groepstraining. Ik heb van hem in de tweede helft een paar leuke dingen gezien. Het was oké, maar ik ben vooral benieuwd hoe hij het zelf heeft ervaren. Want het tempo lag in de tweede helft extreem laag.”

Fer was zondag niet van de partij, omdat hij rust kreeg richting de wedstrijd tegen FC Drita van komende donderdag. “Toen ik bij Feyenoord kwam, werd er al gezegd dat drie wedstrijden in een week vrij veel voor hem zouden zijn. Dat zou je kunnen overwegen als hij helemaal top is opgetraind. Maar zo vroeg in het seizoen, met maar één rechter centrumverdediger tot onze beschikking die eigenlijk een middenvelder is... Ik zou het ultiem dom vinden om hem dan tijdens een oefenwedstrijdje op te stellen. We moeten er alles aan doen om hem voor donderdag weer fit te hebben. En hij is helemaal fit.”