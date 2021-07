Scoren zit bij Haaland in de genen: ook neefje trefzeker bij Molde-debuut

Zondag, 25 juli 2021 om 20:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:55

Albert Braut Tjaaland, het jongere neefje van Erling Braut Haaland, heeft zondag gescoord bij zijn debuut voor Molde. De pas zeventienjarige aanvaller scoorde in de strijd om de Noorse beker en trad daarmee in de voetsporen van zijn neef. Ook Haaland scoorde bij zijn debuut namens Molde in een bekerwedstrijd van Molde, in 2017. Molde-trainer Erling Moe tempert alvast de hoge verwachtingen en neemt zijn jonge pupil in bescherming.

Molde rekende zondag met ruime cijfers af met vierdeklasser Spjelkavik (1-4). Tjaaland was diep in blessuretijd trefzeker en zette daarmee de 1-4 eindstand op het bord. Tien minuten nadat hij in het veld werd gebracht kwam Tjaaland in een combinatie alleen voor de doelman terecht, waarna hij beheerst afrondde. Dortmund-spits Haaland scoorde zijn eerste doelpunt voor Molde in april 2017 in de beker tegen Volda TI. Net als Tjaaland kwam ook hij destijds over van Bryne FK. Met zijn 1.85 m en massieve uiterlijk doet Tjaaland in vele opzichten denken aan zijn beroemde neef.

Erling Haaland's cousin debut goal pic.twitter.com/6z3RIu8h0M — Billy Reid (@_billyreid) July 25, 2021

Moe tempert alvast de veel te hoge verwachtingen die de publiciteit eventueel met zich meebrengt. Wel kan hij onderstrepen dat zijn pupil over dezelfde eigenschappen beschikt als zijn neef van Dortmund. "We moeten heel voorzichtig zijn met wat we van zo'n jonge speler verwachten", zei de oefenmeester van Molde na afloop van de gewonnen bekerwedstrijd tegen tegen Verdens Gang. "Maar het klopt dat Albert graag doelpunten maakt. Hiermee meet hij zichzelf."

Tjaaland doorliep de jeugdopleiding van Bryne FK , waar hij speelde in de Onder-13 tot de Onder-19. Bij Bryne maakte hij tevens zijn debuut in de derde klasse in oktober 2019. Zijn debuut in de A-selectie volgde in maart vorig jaar in een vriendschappelijke wedstrijd, nadat hij verschillende keren mee had getraind. Na 69 doelpunten in 48 wedstrijden wisten ze bij Molde genoeg en was de vervolgstap in zijn carrière een feit. Ook bij Molde scoort hij tot dusver aan de lopende band, met zijn debuutgoal in de bekerwedstrijd tot dusver als hoogtepunt.