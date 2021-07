Max Kruse gaat viraal met huwelijksaanzoek tijdens live-interview in Tokio

Zondag, 25 juli 2021 om 19:44

Max Kruse heeft zondag voor een opvallend moment gezorgd. De 33-jarige aanvallende middenvelder vroeg na afloop van het met 2-3 gewonnen duel tussen Saudi-Arabië en Duitsland op de Olympische Spelen van Tokio tijdens een interview met de ARD zijn drie jaar jongere vriendin Dilara ten huwelijk. Kruse heeft aan de Duitse televisiezender en via Instagram laten weten dat zijn vriendin, die niet in Japan is en het aanzoek op televisie zag, ‘ja’ heeft gezegd.

Na eerst over de wedstrijd tegen Saudi-Arabië te hebben gesproken, trok Kruse tijdens het gesprek met de ARD plotseling zijn shirt uit. Op het hemd onder zijn shirt stond in het Koerdisch ‘Ik houd van je, wil je met me trouwen?’ Zijn vriendin heeft een Koerdische achtergrond. Kruse nam vervolgens het woord. “Ik wilde eigenlijk wachten tot ik een doelpunt maakte, maar niemand weet of dat gaat gebeuren”, zo begint Kruse - de aanvoerder van de Duitse Olympische ploeg - met een lach.

“Ja, schat. We zijn nu een aantal maanden samen. Bijna een jaar”, zegt de aanvallende middenvelder, die normaal gesproken in dienst van Union Berlin speelt. Hij haalt vervolgens een denkbeeldige ring tevoorschijn. “Ik houd van je en ik wil je vragen of je mijn vrouw wilt worden. De groeten aan Duitsland.” Verslaggeefster Lea Wagner vraagt vervolgens of ze Kruse mag feliciteren. “Alleen als ze ‘ja’ zegt.”

German footballer @MaxKruse_10 made a marriage proposal live after Germany’s Olympic win over Saudi Arabia. His Kurdish girlfriend Dilan reportedly said ‘Erê’ which means yes. Kruse’s t-shirt reads ‘I love you. ‘Would you like to marry me’ in Kurdish ?? ?? https://t.co/8wejcXqkqO pic.twitter.com/SXpB5xk9IG — Mutlu Civiroglu (@mutludc) July 25, 2021

Kruse plaatste vervolgens een video op Instagram waarop te zien is hoe de Duitse Olympische ploeg feestviert in de spelersbus, waarbij hij schrijft dat Dilara ‘ja’ heeft gezegd op zijn aanzoek. BILD schrijft dat de twee sinds juni van het vorige jaar een koppel vormen, nadat ze elkaar tegenkwamen op vakantie in Mexico. Een vriend van Kruse vertelde aan de Duitse krant dat hij Kruse nog nooit zo nerveus heeft gezien als tijdens het aanzoek op televisie.

Duitsland moet overigens komende woensdag nog alles op alles zetten om de volgende ronde van de Olympische Spelen te bereiken. De Duitsers verloren de eerste wedstrijd van Brazilië met 4-2 en zagen Ivoorkust zondag met 0-0 gelijkspelen tegen de Brazilianen. Ivoorkust, dat eveneens won van Saudi-Arabië, heeft daardoor vier punten na twee wedstrijden, net als Brazilië. Duitsland is bij een zege op Ivoorkust zeker van een plek bij de eerste twee in de poule.