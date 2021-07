Tonny Vilhena kent absolute droomstart van het seizoen in Rusland

Zondag, 25 juli 2021 om 19:03 • Chris Meijer • Laatste update: 19:13

Tonny Vilhena is uitstekend aan het seizoen 2021/22 begonnen. De 26-jarige middenvelder tekende in de uitwedstrijd van FK Krasnodar tegen FK Ural voor twee doelpunten, waarmee hij direct zijn gehele doelpuntentotaal van het vorige seizoen in competitieverband evenaart. Door de treffers van Vilhena werd Krasnodar op het spoor gezet naar een 0-3 overwinning in Jekaterinenburg, waarmee de club na één speelronde koploper is in de Premjer Liga.

Vilhena had als linksback een basisplaats in het elftal van trainer Viktor Goncharenko, een positie waar hij in het slot van het vorige seizoen ook zo nu en dan ingezet werd. Met 65 minuten op de klok opende Vilhena de score, toen hij op de rand van het strafschopgebied in balbezit kwam en zijn schot via een tegenstander achter doelman Ilya Pomazun belandde. Vijf minuten voor het einde zorgde Vilhena voor de beslissing in Jekaterinenburg. Opnieuw kreeg hij ruimte om van afstand uit te halen en deze keer plaatste hij de bal in de linkerbenedenhoek. De afgelopen week voor twintig miljoen euro van Hertha BSC overgenomen Jhon Córdoba bepaalde de eindstand in blessuretijd vanaf de strafschopstip op 0-3.