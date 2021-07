Feyenoord pakt door: volgende uitgaande transfer wordt in de steigers gezet

Zondag, 25 juli 2021 om 18:30

Het dienstverband van João Carlos Teixeira bij Feyenoord lijkt beperkt te blijven tot één seizoen. Feyenoord Transfermarkt meldt dat de 28-jarige middenvelder komend seizoen op weinig speeltijd te hoeft rekenen bij de Rotterdammers en momenteel in verschillende competities wordt aangeboden. Het lijkt erop dat een uitgaande transfer deze zomer nog afgerond gaat worden, zo wordt er gemeld.

Feyenoord telde een jaar geleden 1,6 miljoen euro neer om Teixeira over te nemen van Vitória Guimarães. De Portugese middenvelder - die in het verleden voor onder meer Sporting Portugal, Liverpool, FC Porto en SC Braga speelde - kende een veelbelovende start in Rotterdam. Door een gebroken kuitbeen was hij echter maanden uit de roulatie en uiteindelijk stokte de teller in het afgelopen seizoen op 22 officiële wedstrijden, waarvan 9 als basisspeler en waarin hij goed was voor 4 assists.

Teixeira heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2022, maar lijkt die verbintenis niet te gaan uitdienen. Omdat hij onder de nieuwe trainer Arne Slot niet op veel speeltijd hoeft te rekenen, wordt hij momenteel aangeboden in verschillende competities. Feyenoord Transfermarkt meldt dat Teixeira is aangeboden in onder meer Turkije en de Verenigde Staten. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de wegen van Feyenoord en de Portugese middenvelder deze zomer al na één jaar gaan scheiden.

Feyenoord naam eerder deze zomer al afscheid van Steven Berghuis (naar Ajax), Bart Nieuwkoop (naar Royale Union Saint Gillis), Sven van Beek (naar sc Heerenveen), George Johnston (naar Bolton Wanderers), Nick Marsman (naar Inter Miami), Jordy Wehrmann (naar FC Luzern), Nicolai Jörgensen (naar Kasimpasa), Eric Botteghin (naar Ascoli), Luciano Narsingh en Ramón ten Hove (allebei nog geen nieuwe club). Leroy Fer wordt ook nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Turkije, terwijl Wouter Burger begeerd werd door FC Basel. Burger liet zondag na afloop van het met 1-2 verloren oefenduel met PAOK Saloniki echter weten dat hij er niet is uitgekomen met de Zwitserse topclub.