Dost en Lang voorkomen dramatische seizoensouverture Club Brugge

Zondag, 25 juli 2021 om 18:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:25

Club Brugge is zondagmiddag ontsnapt aan een heel slecht begin van de Belgische Pro League. De ploeg van Philippe Clement had tegen Eupen nagenoeg de hele wedstrijd het initiatief, maar werd in de omschakeling geklopt. Uiteindelijk zorgde Noa Lang met een assist in de 103e minuut alsnog voor een punt: 2-2. De andere treffer kwam op naam van Bas Dost, die tien minuten na rust mocht aanleggen vanaf elf meter na een handsbal. Lang speelde net als Dost de gehele wedstrijd. De moegestreden Ruud Vormer werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald door Clement.

In tegenstelling tot de wedstrijd om de Super Cup tegen KRC Genk (3-2 winst) had Clement tegen Eupen weer de beschikking over Vormer. De aanvoerder raakte besmet met het coronavirus en moest in verplichte quarantaine. De plek van de deze week getransfereerde Odilon Kossounou werd in de selectie ingenomen door Lukas Mondele, die vanaf de bank begon. Verder ontbraken Hans Vanaken en Eduard Sobol vanwege hun deelname aan het EK en was Simon Mignolet nog niet hersteld van een blessure. Ondanks de vele wijzigingen begon de thuisploeg sterker aan het duel. Binnen het kwartier had David Okereke de mogelijkheid om de score te openen, maar de buitenspeler zag zijn kopbal van de lijn worden gehaald.

Club Brugge had in het eerste bedrijf duidelijk het betere van het spel, maar wist zich amper door de goed georganiseerde defensie van Eupen te voetballen. Dat leek in de tweede helft een stuk beter te gaan, toen de thuisploeg al snel op voorsprong kwam. Een schot van Charles De Ketelaere ging via de arm van Emmanuel Agbadou over de achterlijn. Scheidsrechter Bram Van Driessche ontging het in eerste instantie, maar werd al snel naar het scherm geroepen en legde de bal alsnog op elf meter. Het buitenkansje werd vervolgens benut door Dost, die Abdul Manaf Nurudeen de verkeerde hoek in stuurde: 1-0.

Vijf minuten later was de stand echter alweer gelijk, toen Senne Lammens niet geheel vrijuit ging. De reservedoelman verkeek zich op een bal bij de tweede paal en zag hoe Edo Kayembe in de rebound kon afronden voor een leeg doel: 1-1. Brugge dacht daarna op voorsprong te komen via De Ketelaere, die raak schoot op aangeven van Noa Lang, maar de middenvelder werd teruggefloten nadat de bal de achterlijn had gepasseerd. Een kopbal van invaller Daniel Pérez van dichtbij ging rakelings over.

Eupen speelde naar de mogelijkheden en liet het initiatief aan Brugge, maar greep in de slotfase wel de leiding. Julien Ngoy werd een kwartier voor tijd weggestuurd achter de verdediging en schoot ineens raak in de korte hoek: 1-2. Toen het duel vervolgens leek af te stevenen op een nederlaag voor Club Brugge, richtte de ploeg van Clement zich nog eenmaal op, mede door de tien minuten blessuretijd die Van Driessche bijtrok. Lang werd aan de linkerkant van het veld weggestuurd, dribbelde het strafschopgebied binnen en bezorgde de bal bij De Ketelaere. Voor de middenvelder was het een koud kunstje om in extremis een punt uit het vuur te slepen: 2-2.