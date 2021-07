Slot spaart blunderende Senesi niet: ‘Echt ver onder de ondergrens’

Zondag, 25 juli 2021 om 17:33 • Rian Rosendaal

Gemengde gevoelens bij Arne Slot na de nederlaag van Feyenoord in vriendschappelijk verband tegen PAOK Saloniki (1-2). De trainer zag zijn ploeg met name in de eerste helft goede dingen dingen in aanvallend opzicht. Er zijn bij Slot echter ook zorgen over het verdedigende gedeelte van zijn elftal. Aan de gelijkmaker van PAOK na een kwartier spelen ging namelijk een grote fout van Marcos Senesi vooraf.

"De strafschop die we tegenkrijgen is wel weer heel matig", verzucht Slot na afloop tegenover ESPN. "'Ik vind in zijn algemeenheid dat we nog te makkelijk de bal verliezen. En dan gaan we dat ook nog op plekken doen dat er een tegendoelpunt uit kan komen. Uit simpele opbouwsituaties de bal weggeven, dat was echt ver onder de ondergrens. En dat moet er dus snel uit", geeft de coach mee aan Senesi, die de bal te zacht terugspeelde op Justin Bijlow. De doelman beging vervolgens een overtreding, waardoor de bal op de stip kwam te leggen.

Slot zag desondanks ook enkele verbeterpunten ten opzichte van het povere optreden tegen FC Drita van donderdagavond in Kosovo. "Al was er dus ook weer veel onnodig balverlies. Maar goed, je kunt niet van de ene op de andere dag perfectie verwachten. Ik zie in ieder geval wel vooruitgang. Dat is toch het belangrijkste", aldus de Feyenoord-coach, die na rust genoot van onder meer het optreden van de ingevallen Lennard Hartjes. "Om die jonge jongens zo brutaal te zien spelen, dat is wel genieten."

De verliezende trainer houdt zich ook vast aan de snelle treffer van Wouter Burger, die in de tweede minuut al koppend de ban brak voor Feyenoord tegen PAOK. "Donderdag (tegen FC Drita, red.) heb ik alleen maar corners lang voor het doel gezien en geen enkele intentie om hem een keer kort te nemen. Dat hebben we vandaag vooraf ook aangegeven, zonder er al te veel tijd aan te besteden overigens. Dan is het leuk dat er een doelpunt uitkomt. Het gaat mij namelijk meer om het idee dat je daar een afwisseling tussen moet zoeken."