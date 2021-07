PSV raakt Donyell Malen definitief kwijt aan Borussia Dortmund

Dinsdag, 27 juli 2021

Donyell Malen maakt definitief de overstap van PSV naar Borussia Dortmund, zo hebben de clubs bekendgemaakt via de officiële kanalen. Malen heeft bij de Duitse topclub een vijfjarig contract getekend en bezorgt PSV circa dertig miljoen euro, een bedrag dat via bonussen nog met ongeveer vier miljoen euro kan oplopen. Ajax, waar Malen een deel van zijn jeugdopleiding genoot, ontvangt anderhalf procent van de transfersom. Ook Arsenal profiteert mee. De club uit Noord-Londen toucheert één procent. BILD meldde zondag al dat de aanvaller in Dortmund jaarlijks zes miljoen gaat opstrijken.

Malen meldde zich zondagochtend rond 10.30 uur in het trainingskamp van BVB in Zwitserland. Daar werd de aanvaller ontvangen en rondgeleid door de Dortmund-directeuren Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc en Sebastian Kehl. Aansluitend onderging Malen de medische keuring en ondertekende hij zijn contract. Verwacht wordt dat Borussia Dortmund een vast bedrag voor ongeveer dertig miljoen euro betaalt voor de transfer. Hoeveel PSV daarvan overhoudt, is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt met Mino Raiola. De zaakwaarnemer heeft, net als Malen zelf, recht op een deel van de transfersom.

Bij Dortmund wordt Malen gezien als opvolger van Jadon Sancho, die onlangs is verkocht aan Manchester United. Malen werd door PSV in 2017 voor een half miljoen euro weggekaapt uit de jeugdopleiding van Arsenal. De aanvaller had op dat moment twee jaar doorgebracht bij the Gunners en speelde daarvoor zeven jaar in de jeugd van Ajax. Dat is ook de reden dat de twee clubs recht hebben op een opleidingsvergoeding. Malen maakte in 2018 zijn officiële debuut voor PSV en kwam uiteindelijk tot 116 wedstrijden voor de Eindhovenaren. Daarin scoorde hij 55 keer en gaf hij 24 assists.

PSV schakelt ondertussen door en wil Luuk de Jong terughalen als vervanger van Malen. De aanvaller van Sevilla zou niet onwelwillend tegenover een terugkeer in Eindhoven staan. AS meldde zondag echter wel dat de vraagprijs die de Spanjaarden momenteel hanteren een struikelblok kan vormen voor PSV. Daarnaast werd De Jong de voorbije weken veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Besiktas, maar van een definitieve overgang kwam het tot dusver nog niet. Sevilla vraagt volgens AS tussen de acht en tien miljoen euro voor De Jong, een transfersom die de PSV-leiding vooralsnog te gortig is.