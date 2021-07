Flater Marciano breekt Feyenoord op bij debuut van Jahanbakhsh

Zondag, 25 juli 2021 om 16:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:44

Feyenoord is zondagmiddag in De Kuip tegen een oefennederlaag aangelopen. De ploeg van trainer Arne Slot kende nog een voortvarende start tegen PAOK Saloniki, dat echter veerkracht toonde en de overwinning alsnog over de streep trok: 1-2. Een tegenvallende generale dus voor Feyenoord in aanloop naar de tweede ontmoeting met FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League van donderdag. Bij de thuisploeg maakte Alireza Jahanbakhsh als invaller zijn officieuze debuut.

Al in de tweede minuut brak Feyenoord de ban tegen PAOK, dat onlangs nog met 1-0 verloor van PSV in een oefenduel. Een voorzet vanaf rechts van Bryan Linssen kwam in de doelmond terecht en het was Wouter Burger, die Leroy Fer verving in het hart van de defensie, die de bal enigzins gelukkig met zijn hoofd tot doelpunt verwerkte. De treffer zorgde voor opvallend veel vreugde bij zijn medespelers en de technische staf van Feyenoord. De euforie bij de thuisspelende ploeg was echter van korte duur, want PAOK kwam al in de veertiende minuut langszij.

Wat afgelopen donderdag negentig minuten lang niet lukte in Kosovo, lukt nu binnen twee minuten wel. Wouter Burger zorgt, met het nodige geluk, voor de vroege voorsprong.

Marco Senesi wilde de bal terugspelen op Justin Bijlow, maar de pass van de Argentijnse verdediger was te zacht. De uitkomende doelman beging een overtreding, waardoor de bal op de stip kwam te leggen. Christos Zolis faalde vervolgens niet vanaf elf meter: 1-1. Aan de andere kant zag Orkun Kökçü een fraaie invididuele actie niet beloond worden en vloog een schot van Luis Sinisterra in kansrijke positie ook over de lat. In de slotminuut had Linssen pech dat zijn keiharde knal op de lat terechtkwam. Feyenoord ging derhalve rusten met een gelijke stand halverwege.

Slot voerde in de rust de nodige wissels door, met tien nieuwe namen aan de kant van Feyenoord. Onder meer Jahanbakhsh kwam erin en voor de aanwinst braken zijn eerste speelminuten in Rotterdam-Zuid aan. De eveneens ingevallen doelman Ofir Marciano ging in de 54ste minuut lelijk in de fout bij een lage voorzet vanaf de zijkant en de inkomende Georgios Koutsias kon hierdoor makkelijk de 1-2 binnentikken. Feyenoord leek duidelijk van slag door de fout van de vervanger van Bijlow en het voetbal in de tweede helft was dan ook niet om over naar huis te schrijven. Ook Jahanbakhsh kon een nederlaag niet meer voorkomen voor Feyenoord, dat donderdag opnieuw aantreedt in De Kuip, met FC Drita wederom als opponent. Door het naderende onweer maakte de scheidsrechter overigens in minuut 89 al een einde aan de oefenwedstrijd van zondagmiddag.

Feyenoord komt op achterstand tegen PAOK en doelman Ofir Marciano ziet er niet goed uit bij de 1-2

Het was voor Feyenoord de zesde vriendschappelijke wedstrijd in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Eerder tijdens de oefencampagne werd door het elftal van Slot gewonnen van AEK Athene (3-1), FC Zürich (1-0) en Werder Bremen (2-1). De tweede ontmoeting met de Duitsers vorige week zaterdag eindigde onbeslist: 3-3. Er werd daarnaast verloren van Young Boys (2-0) en nu dus van PAOK met 1-2. Feyenoord sluit de oefenfase op 1 augustus af met een treffen tegen ADO Den Haag. Het nieuwe Eredivisie-seizoen begint op 15 augustus met een uitwedstrijd tegen Willem II.

Opstelling Feyenoord eerste helft: Bijlow; Pedersen, Burger, Senesi, Malacia; Toornstra, Til, Kökcü; Linssen, Bannis, Sinisterra.

Opstelling Feyenoord tweede helft: Marciano; Skogen, El Bouchataoui, Burger, Hendriks; Milambo, Diemers, Hartjes; Antonucci, Bozeník, Jahanbakhsh.