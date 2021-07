Gianluigi Buffon droomt groots: ‘Waarom zou ik anders nog spelen?’

Zondag, 25 juli 2021 om 15:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:36

Gianluigi Buffon denkt er nog lang niet aan om een stapje terug te moeten doen. De doelman twijfelde lang over het vervolg van zijn carrière, maar besloot de handschoen op te pakken bij Parma, waar hij dit seizoen terugkeert onder de lat. De inmiddels 43-jarige sluitpost heeft wilde plannen en hoopt zelfs op een plekje in de Italiaanse selectie voor het WK in Qatar volgend jaar, zo vertelt hij in een interview met La Gazzetta dello Sport.

De laatste keer dat Buffon een officiële interland speelde namens Italië is drieënhalf jaar geleden. Wanneer Buffon daadwerkelijk zijn opwachting gaat maken tijdens het WK van 2022, staat hem een nieuw record te wachten. Nooit eerder slaagde een speler er namelijk in om aan zes WK's deel te nemen. De teller van Buffon staat momenteel op vijf, daar de 43-jarige doelman sinds het WK van 2002 op alle wereldkampioenschappen actief is geweest. "Ik ben nu 43 jaar, op het WK 2022 al 44 jaar, dus ik ga niet roepen: 'Hallo, hier ben ik, roep me op!' Maar natuurlijk droom ik van dat WK. Waarom zou ik anders nog spelen?", aldus Buffon.

Daarmee zet de doelman de deur naar de nationale ploeg op een piepklein kiertje, al weet hij zelf ook wel dat de kans nihil is dat Roberto Mancini hem gaat oproepen. De laatste keer dat Buffon het shirt van de Azzurri over zijn hoofd trok tijdens een officiële wedstrijd was op 13 november 2017, toen hij zijn doel schoon hield in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden (0-0). "Het is vrijwel zeker dat bondscoach Roberto Mancini mij niet meer gaat oproepen", gaat de doelman verder. "Hij heeft zijn vaste keepers, zijn vaste groep. Maar ik móét mezelf voorhouden dat er een WK aan komt, zo kan ik blijven dromen."

Buffon hoeft zich vooralsnog geen zorgen te maken over zijn opvolging bij de Italiaanse nationale ploeg. Gianluigi Donnarumma werd met Italië Europees kampioen, hield in drie wedstrijden de nul en kroonde zich tot speler van het toernooi. Daarnaast werd hij in de gewonnen finale tegen Engeland uitgeroepen tot man van de wedstrijd. "Hij was grandioos", zag ook Buffon. "Niet alleen met zijn reddingen, maar in alles. Of zijn carrière net zo lang gaat duren als die van mij? Dat boeit me niet. Hij is een geweldenaar en ik geniet van hem. Sterker nog: ik leer dingen van hem."

Dat Italië uiteindelijk na strafschoppen te sterk was voor de Engelsen, heeft de ploeg mede te danken aan Buffon. "Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini zijn als broers voor me", aldus Buffon. "Ik heb ze veel gesproken tijdens het EK. Bonucci vroeg me naar tips over penaltyseries, die heb ik gegeven. Maar uiteindelijk hebben die mannen het zelf gedaan. Die twee bevestigen trouwens wat ik altijd zeg: de beste spelers moeten in de nationale ploeg staan. Niet de jongste, niet de oudste, maar gewoon de beste."