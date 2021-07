Lewandowski met 315 stemmen voorsprong Speler van het Jaar

Zondag, 25 juli 2021 om 14:04 • Rian Rosendaal

Robert Lewandowski is voor het tweede seizoen op rij uitgeroepen tot Beste Speler in Duitsland, zo is zondag duidelijk geworden. De topschutter van Bayern München eindigde bij de Duitse spelersvakbond al op de eerste plaats en ook de journalisten zetten Lewa nu helemaal bovenaan. Lewandowski had na het tellen van de stemmen een overweldigende voorsprong op ploeggenoot Thomas Müller.

Volgens Kicker stemde 63 procent van de voetbaljournalisten in Duitsland deze keer op Lewandowksi. De sterspeler van Bayern, zelf goed voor 356 van de 563 stemmen, ontving maar liefst 315 stemmen meer dan de op de tweede plaats geëindigde Müller. De top drie wordt compleet gemaakt door Erling Braut Haaland, die 38 stemmen mocht bijschrijven en dus maar drie stemmen minder kreeg dan Müller. EK-ganger Robin Gosens eindigt op plaats zes met dertien stemmen. Op Wout Weghorst werd geen enkele keer gestemd door de sportverslaggevers uit Duitsland.

Lewandowski schoot afgelopen seizoen Bayern-icoon Gerd Müller uit de boeken. De topschutter uit Polen sloot het seizoen af met 41 doelpunten, een verbetering van het record van zijn illustere voorganger uit de jaargang 1971/72. Gerd Müller kwam destijds tot veertig doelpunten in een Bundesliga-seizoen. Hij werd ook tweemaal uitgeroepen tot Speler van het Jaar, al gebeurde dat niet tweemaal op rij. Günter Netzer, Sepp Maier, Matthias Sammer, Oliver Kahn en Michael Ballack wisten dat net als Lewandowski wél voor elkaar te krijgen.

De top 10 van het Speler van het Jaar-klassement