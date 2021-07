Leroy Fer ontbreekt niet vanwege naderende transfer bij Feyenoord

Zondag, 25 juli 2021 om 13:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:26

Leroy Fer ontbreekt zondagmiddag bij Feyenoord in de oefenwedstrijd tegen PAOK Saloniki in De Kuip. Volgens journalist Sinclair Bischop van RTV Rijnmond krijgt hij rust van trainer Arne Slot na het duel met FC Drita (0-0) in de tweede voorronde van de Conference League van donderdag. In de opbouw naar het nieuwe seizoen zijn drie duels in een week nog te veel voor de nieuwe aanvoerder, zo klinkt het vanuit Rotterdam.

Slot reageert voorafgaand aan het oefenduel met PAOK bij ESPN op het ontbreken van Fer. "Van Leroy is algemeen bekend dat hij niet heel eenvoudig drie wedstrijden in de week kan spelen. En we weten allemaal hoe precair de situatie rechts centraal is, dus daar je ga je in zo'n oefenwedstrijd geen enkel risico nemen. Dus dat is de enige reden waarom hij er niet bij is. En Leroy heeft vanochtend getraind", aldus de coach van Feyenoord, die hoopt Gernot Trauner snel te kunnen verwelkomen. "Dat zit in de afrondende fase." De Oostenrijker zal donderdag in ieder geval niet tegen FC Drita spelen omdat hij daarvoor niet is ingeschreven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De opvolger van Steven Berghuis als captain verlaat Feyenoord wellicht op korte termijn. Kasimpasa heeft volgens Feyenoord Transfermarkt namelijk serieuze interesse in Fer, die bij Feyenoord nog een jaar vastligt. De verdediger annex middenvelder krijgt in ieder geval de gelegenheid om te onderhandelen met de Turkse club. Het is nog niet bekend welk transferbedrag Feyenoord minimaal vraagt voor de inmiddels 31-jarige speler. De Rotterdammers zijn ondertussen akkoord met LASK Linz over de komst van de 29-jarige Trauner. De verwachting is dat hij binnenkort officieel wordt gepresenteerd als aanwinst.

Fer, die door Slot in de voorbereiding op het nieuwe seizoen wordt gebruikt als centrale verdediger, wordt tegen PAOK vervangen door Wouter Burger. De onlangs aangetrokken Alireza Jahanbakhsh, donderdag nog afwezig tegen FC Drita (0-0) in de tweede voorronde van de Conference League, zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie van Feyenoord. Slot laat de vleugelaanvaller echter wel op de bank beginnen, al lonken voor hem speelminuten in de tweede helft.

"Jahanbakhsh heeft deze week voor het eerst getraind, dus hij gaat in de tweede helft 45 minuten spelen", zo verklaart Slot. "Afgelopen donderdag speelde hij toen wij in Kosovo waren mee met het belofteteam in een elf tegen elf. Dan heb ik het over een trainingspartijtje. Hij gaf daarna bij me aan dat hij na twintig minuten behoorlijk uitgeput was. Dat geeft aan dat er fysiek nog wel wat stappen moeten worden gezet door hem." Er zijn verder geen wijzigingen bij de thuisploeg ten opzichte van het Europese duel van drie dagen geleden.

Naoufal Bannis start dus wederom in de punt van de Feyenoord-aanval, met Luis Sinisterra en Bryan Linssen op de flanken. Op het middenveld wordt Guus Til geflankeerd door Orkun Kökçü en Jens Toornstra. Doelman Justin Bijlow heeft als verdedigers Marcus Holmgren Pedersen, Burger, Marcos Senesi en Tyrell Malacia voor zich. De vriendschappelijke ontmoeting met PAOK, dat onlangs met 1-0 verloor van PSV, begint zondag om 14.30 uur.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Burger, Senesi, Malacia; Toornstra, Til, Kökcü; Linssen, Bannis, Sinisterra.