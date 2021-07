Curieuze rode kaart wordt Brazilië niet fataal op de Olympische Spelen

Zondag, 25 juli 2021 om 12:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:46

Brazilië heeft de 4-2 overwinning op Duitsland geen vervolg kunnen geven. De tweede groepswedstrijd op de Olympische Spelen eindigde namelijk in een 0-0 gelijkspel tegen Ivoorkust. Meest opmerkelijke moment was de rode kaart voor Douglas Luiz in de beginfase. Ajax-aanvaller Antony kon ook het verschil niet maken en de buitenspeler werd ruim een kwartier voor het einde zelfs naar de kant gehaald.

Om het wegsturen van Douglas Luiz in de twaalfde minuut was nogal wat te doen. De defensieve middenvelder leek de doorgebroken Max Gradel te raken, maar uit de beelden werd al snel duidelijk dat de aanvaller van Ivoorkust wel erg makkelijk naar de grond ging. De scheidsrechter wilde het afdoen met een gele kaart, maar de VAR gaf aan dat de vermeende overtreding van de Braziliaan nog eens goed bekeken moest worden op het scherm naast het veld. Na de check kreeg Douglas Luiz tot zijn verbazing de rode kaart voorgehouden.

Ondanks de ondertalsituatie bleef Brazilië in de eerste helft de bovenliggende partij, zeker in balbezit. Ivoorkust loerde ondertussen op de ruimte achter de verdediging van De Goddelijke Kanaries. Antony zorgde af en toe voor gevaar op de rechterflank en kort voor rust kwam de Ajacied in kansrijke positie. Zijn inzet werd echter over het doel getikt door de alerte doelman Ira Eliezer Tapé. Vijf minuten na de hervatting ging Richarlison naar de grond en iedereen bij Brazilië schreeuwde om een strafschop. De bal ging echter niet op de stip.

Matheus Cunha leek na een klein uur spelen op weg naar de openingstreffer van de Brazilianen, maar een knappe tackle van Kouadio-Yves Dabila op het allerlaatste moment voorkwam een achterstand voor Ivoorkust. Diezelfde Cunha had in minuut 62 kunnen en misschien wel moeten scoren nadat de bal uit een hoekschop bij hem terecht was gekomen. Zijn kopbal echter miste snelheid en kracht. De aanvaller werd in de 73ste minuut samen met Antony naar de kant gehaald. Malcolm en Gabriel Martinelli namen hun plaatsen in voorin.

Richarlison ging ook voortijdig naar de kant in de 78se minuut, met Paulinho als zijn vervanger. Kort daarna moest ook Ivoorkust met tien man verder na de tweede gele kaart voor Jean Evrard Kouassi. De Brazilianen waren op dat moment bezig met een slotoffensief. Guilherme leek de bevrijdende treffer te maken uit een afstandsschot, maar Tapé hield de bal op katachtige wijze uit zijn doel. Ver in blessuretijd, die vijf minuten duurde, was Malcolm nog dicht bij de 1-0. Hij kon de voorzet van Martinelli echter niet tot doelpunt verwerken.

Brazilië en Ivoorkust moesten het dus doen met een gelijkspele en beide landen hebben nu vier punten verzameld uit de eerst twee groepswedstrijden op de Olympische Spelen. De Brazilianen sluiten de poulefase woensdag af tegen Saudi-Arabië, terwijl het Afrikaanse land diezelfde dag te maken krijgt met Duitsland.