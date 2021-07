Kluivert noemt voorbeelden: ‘Hij is heel snel, heel effectief én tweebenig!’

Zondag, 25 juli 2021 om 11:41 • Dominic Mostert

Justin Kluivert hoopt zich bij OGC Nice verder te ontwikkelen als voetballer. De aanvaller wordt volgend seizoen gehuurd van AS Roma, met een optie tot koop van tien miljoen euro, nadat hij afgelopen seizoen al werd gestald bij RB Leipzig. In gesprek met Voetbal International vertelt Kluivert de ervaringen te koesteren die hij opdoet in het buitenland. Hij leert veel van de wedstrijden tegen 's werelds grootste clubs en kijkt aandachtig naar het spel van andere aanvallers.

"Toen wij laatst in de Champions League tegen Liverpool speelden, heb ik veel gelet op Sadio Mané en Mohamed Salah", vertelt Kluivert, doelend op de achtstefinalewedstrijden tussen Leipzig en Liverpool van maart (0-2 en 2-0 nederlaag). "Hun gretigheid en gevoel voor de goal, dat is heel inspirerend. De loopacties van Salah, daar kan ik veel van leren. Hij staat zó vaak alleen voor de keeper door één slimme sprint te trekken. Dat probeer ik dan over te nemen, want dat is natuurlijk wel het niveau waar ik ook naar streef."

Kluivert probeert continu te leren van andere spelers. Als jochie keek hij bijvoorbeeld naar Ronaldinho. "Zó technisch zal ik nooit worden, maar de trucjes die hij deed, ging iedereen op straat kopiëren. Dat doe ik eigenlijk nog steeds", aldus de 22-jarige buitenspeler. "Nu kijk ik veel naar Heung-Min Son van Tottenham Hotspur, hij is heel snel en heel effectief. En hij is tweebenig! Daar ben ik zelf ook hard mee bezig, het gaat steeds beter met mijn linkerbeen, ik mag niet klagen. Het is geen chocoladebeen meer."

Kluivert kreeg twee weken geleden een signaal van José Mourinho dat hij mocht vertrekken bij Roma. De voormalig Ajacied werd door de trainer niet opgenomen in de 27-koppige selectie van Roma voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Kluivert wordt in Nice ploeggenoot van Calvin Stengs, die onlangs zijn transfer van AZ naar Nice afrondde. Het tweetal speelde in juni nog samen in Jong Oranje op het EK Onder-21. Kluivert komt bij Nice ook Kasper Dolberg tegen, met wie hij twee seizoenen samenspeelde bij Ajax. Zaterdag behoorde de Nederlander nog niet tot de selectie voor het oefenduel met Union Berlin (1-0 nederlaag).