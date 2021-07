PSV-supporters zijn wanhoop nabij: Mohamed Ihattaren is weer ziek

Zondag, 25 juli 2021 om 11:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:27

Mohamed Ihattaren is zondag niet aanwezig bij de training van PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De aanvallende middenvelder heeft zich ziekgemeld. Pablo Rosario is 'gewoon' aanwezig op het veld, ondanks dat hij donderdag werd gesignaleerd op een vlucht naar Nice en in de belangstelling zou staan van OGC Nice. De door Everton begeerde Denzel Dumfries is eveneens teruggekeerd op De Herdgang. Donyell Malen ontbreekt vanwege een aanstaande transfer naar Borussia Dortmund.

Ihattaren is zeker niet voor het eerst ziek. In mei ontbrak hij om dezelfde reden in de laatste drie competitiewedstrijden van het seizoen. Hij miste in februari al het Europa League-duel met Olympiacos en de ontmoeting met Vitesse in de Eredivisie vanwege ziekte. Eind november stond hij om die reden ook al twee wedstrijden aan de kant. "Ja, dat hij wat vaker ziek is, is vreemd, maar ook onderdeel van voetbal", zei trainer Roger Schmidt erover in de aanloop naar de Europa League-wedstrijd tegen Olympiacos, die met 4-2 werd verloren.

Supporters van PSV lijken de wanhoop nabij, na het nieuws over de ziekmelding van Ihattaren. Op een tweet van Elfrink wordt massaal gereageerd door fans. "Hoe vaak is Ihattaren wel niet ziek?", vraagt een supporter zich bijvoorbeeld af. Een ander: "En veel supporters die telkens maar zaniken op Schmidt... Als die jongen niet intrinsiek gemotiveerd is om voor PSV te spelen, moet ie lekker ergens anders gaan ballen. Of zitten." Ihattaren zat woensdag nog op de bank in het duel met Galatasaray (5-1 zege) in de tweede voorronde van de Champions League en het is zodoende nog maar de vraag of hij inzetbaar is tijdens de return van aanstaande woensdag.

Begin maart, toen het Eindhovens Dagblad meldde dat Ihattaren zijn contract niet wil verlengen, schreef de regionale krant dat er intern bij PSV twijfels zijn over de ziekmeldingen van Ihattaren. Die twijfels werden gevoed door een ander incident: Ihattaren zou een keer hebben aangegeven dat hij met een individuele trainer aan de slag ging, maar toen de club dat navroeg, bleek de betrokken trainer hem al een maand niet te hebben gezien.

In februari uitte Björn van der Doelen, tussen 1994 en 2001 actief voor PSV, stevige kritiek op de aanhoudende absenties van Ihattaren. "Het is nul keer gebeurd dat ik niet bij een wedstrijd was, omdat ik ziek was", zei hij in de Skiete Willy Podcast van Voetbal International. "Soms kun je ook denken: man the fuck up, paracetamol erin en gaan met die banaan. Drie keer ziek in één winter?!"