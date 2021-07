Van Bommel niet in paniek na vierde dreun op rij: ‘Ons spel wordt beter’

Zondag, 25 juli 2021 om 10:59 • Rian Rosendaal

De start van Mark van Bommel als trainer van VfL Wolfsburg verloopt allesbehalve voortvarend. De Nederlandse coach zag zijn ploeg zaterdag voor de vierde keer op rij ten onder gaan in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. AS Monaco zegevierde met 1-2, ondanks een 1-0 voorsprong van Wolfsburg halverwege. Ondanks de zoveelste nederlaag is er volgens Van Bommel geen enkele reden voor paniek.

Yannick Gerhardt bracht Wolfsburg nog wel op voorsprong in de eerste helft. In de 65ste minuut verscheen de 1-1 op he scorebord door een ongelukkig eigen doelpunt van Sebastiaan Bornauw. Vier minuten daarna tekende Aleksandr Golovin voor de winnende treffer namens Monaco. Van Bommel echter kijkt verder dan de verliesbeurt op eigen veld. "Ons spel wordt beter en beter", verklaart de optimistische oefenmeester op de clubsite. "Ondanks de nederlaag kunnen we tevreden zijn. Onze voetbalfilosofie komt steeds beter over op de spelers en ik weet zeker dat ze het in de praktijk kunnen brengen."

"In sommige fases van de wedstrijden hadden we de totale controle, wat mij erg beviel", geeft Van Bommel als compliment mee aan zijn spelersgroep. "Het is gewoon een proces dat tijd nodig heeft. De ontwikkeling gaat in ieder geval de goede kant op." Wolfsburg sloot de oefencampagne op zaterdag 31 juli af met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Atlético Madrid. Op 8 augustus is SC Preußen Münster de opponent in de eerste ronde van de DFB-Pokal, waarna op 14 augustus tegen VfL Bochum wordt begonnen aan het nieuwe Bundesliga-seizoen.

De voorbereiding op de jaargang 2021/22 begon nog goed voor Wolfsburg, dat Erzgebirge Aue begin juli met 2-1 wist te verslaan. Daarna echter werd geen enkele oefenwedstrijd meer winnend afgesloten. Hansa Rostock (0-3), Holstein Kiel (0-1), Olympique Lyon (4-1) en dus Monaco (1-2) bleken allemaal te sterk te zijn voor de formatie van Van Bommel.