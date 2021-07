Bayern München identificeert opvolger Lewandowski

(The Athletic)

Manchester City is niet bereid om 175 miljoen euro neer te leggen voor Harry Kane. De Engelse kampioen en de spits blijven hopen dat Tottenham Hotspur-voorzitter Daniel Levy de vraagprijs binnenkort naar beneden brengt. (The Athletic)

Ezgjan Alioski kan bij Al-Ahli uit Saudi-Arabië een contract voor twee seizoenen tekenen, met een jaarsalaris van 1,5 miljoen euro plus aanvullende bonussen. De linksbenige vleugelverdediger zit zonder club na zijn transfervrije vertrek bij Leeds United deze zomer. (Pedro Almeida)

De aanvaller van Chelsea wordt door de grootmacht gezien als de toekomstige opvolger van Robert Lewandowski in de Allianz Arena.