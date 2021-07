Druk neemt toe op Jaap Stam: Kenneth Vermeer moet driemaal vissen

Zondag, 25 juli 2021 om 10:08 • Dominic Mostert • Laatste update: 10:31

FC Cincinnati weet de weg omhoog niet in te slaan. De ploeg van trainer Jaap Stam verloor zaterdagnacht met 3-0 van Nashville SC en wacht inmiddels al vijf opeenvolgende wedstrijden op een overwinning. In de Eastern Conference van de Amerikaanse MLS, bestaande uit veertien clubs, staat Cincinnati op de twaalfde plaats.

Bij de club uit Ohio stond doelman Kenneth Vermeer onder de lat; Haris Medunjanin stond op het middenveld en Maikel van der Werff is langdurig geblesseerd. Vermeer werd in de dertiende minuut voor het eerst gepasseerd, toen C.J. Sapong van dichtbij kon afronden na een scherpe voorzet van Hany Mukhtar vanaf de rechterflank. Tien minuten voor rust maakte Randall Leal er 2-0 van met een harde uithaal in de korte hoek, waarna Sarpong in de tweede helft de eindstand bepaalde met een kopbal uit een indraaiende vrije trap van opnieuw Mukhtar.

Cincinnati boekte voor het laatst een zege op 27 juni (0-2 bij Toronto FC). Daarna werd niet gewonnen van Houston Dynamo (1-1), Columbus Crew (2-2), CF Montréal (5-4), Atlanta United (1-1) en Nashville. Cincinnati verzamelde dertien punten uit de eerste veertien duels. De club moet in de top zeven van de Eastern Conference eindigen om zich te kwalificeren voor de play-offs, maar een dergelijke prestatie lijkt op dit moment ver weg voor Stam en consorten.

Cincinnati had weliswaar 66 procent balbezit, maar vuurde geen enkel schot op doel af in Nashville. "Dit is niet het resultaat waar we op hoopten. Niet dat we een eenvoudige overwinning hadden verwacht, maar onze intenties waren duidelijk en volgens mij heeft iedereen dat kunnen zien", reageert Stam in de Amerikaanse pers. "De spelers zijn vermoeid, met drie wedstrijden per week. Soms kun je het balbezit domineren, maar op het laatste gedeelte van het veld niet beslissend genoeg zijn. Je kunt niet constant dreigend blijven. Daar probeer je aan te werken. Vandaag lukte het niet. Dat ligt niet aan de spelers. Die willen het wel, maar soms lukt het niet in bepaalde wedstrijden en dat is jammer."