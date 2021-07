‘Yolanthe was de beste voetbalvrouw die ik ken, niks is haar te glamoureus’

Spelers als Wesley Sneijder, Frenkie de Jong, Roberto Mancini, Burak Yilmaz en Teddy Sherringham hebben op zijn massagetafel gelegen, waardoor Andre van Alphen zich een van de meest vermaarde fysiotherapeuten in de voetballerij mag noemen. In een interview met Voetbal International vertelt de fysio uit Amsterdam over zijn samenwerking met diverse sterren. Een van de meest bijzondere samenwerkingen was die met Sneijder, omdat Van Alphen zelfs inwoonde bij zijn familie.

De fysio maakte kennis met Sneijder in diens periode bij Ajax. De middenvelder was toen achttien jaar en bleef later in zijn carrière, als speler van Real Madrid, Internazionale en Galatasaray, gebruikmaken van de diensten van Van Alphen. "Het was voor hem in het buitenland ook eigenlijk nooit een optie dat ik in een hotel ging slapen. Dan wilde hij altijd dat ik gezellig bij hem in huis kwam", vertelt de Nederlander. "Dat was altijd heel gezellig. Later kwam Yolanthe er natuurlijk bij. Dat is de beste voetbalvrouw die ik ooit heb ontmoet."

"Als ik ’s ochtends opstond, was ze al een ontbijtje en een kopje koffie aan het maken. Niks was te glamorous voor haar", blikt de fysiotherapeut terug. "Er waren altijd vrienden en vriendinnen over de vloer en we hebben veel mooie avonden beleefd. Ze waren altijd heel erg van de spelletjes, zoals Monopoly. Dan werd er altijd flink gestreden voor de winst." Van Alphen moest Sneijder in 2014 klaarstomen voor het WK. Bondscoach Louis van Gaal wilde hem prikkelen door zijn aanvoerdersband af te nemen en te claimen dat Sneijder niet fit genoeg was. Volgens Van Alphen is Sneijder op eigen kracht teruggekomen als speler.

"Eén ding is duidelijk: Wesley heeft niemand nodig om hem te prikkelen voor een eindtoernooi", geeft hij aan. "Zijn drive om fit te worden was zo ongelooflijk groot." Hij vertelt bijvoorbeeld dat Sneijder eerder in zijn carrière soms overtuigd moest worden om 's avonds niet uit eten te gaan; soms reserveerde hij stiekem toch in een restaurant, of stonden er vrienden op de stoep 'en dan deed hij alsof hij geen idee had waar zij ineens vandaan kwamen'. Maar in de aanloop naar het WK 2014 was dat anders. "Hij zei toen vaak uit zichzelf: 'Andre, we moeten trainen.' Hij wilde heel Nederland het tegendeel bewijzen en was uiteindelijk ook veruit de beste speler van Oranje op dat toernooi."