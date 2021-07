Daily Mail publiceert precaire e-mail aan Manchester City uit 2011

Manchester City heeft mogelijk de eigen inkomsten kunstmatig opgekrikt om Financial Fair Play-regels te kunnen omzeilen, concludeert de Daily Mail zondag. De krant heeft documenten en e-mails ingezien die wijzen op een schimmige sponsorconstructie. Op papier is Etihad Airways de shirtsponsor, maar in werkelijkheid zouden grote bedragen zijn betaald door de Executive Affairs Authority, een overheidsorganisatie uit de Verenigde Arabische Emiraten.

De Daily Mail publiceert zondag een e-mail van een persoon binnen Etihad Airways aan een zakelijk contact in de 'partnerships'-afdeling van Manchester City. De identiteit van de zender en ontvanger is bekend, maar wordt door de Daily Mail niet gepubliceerd; zij werken inmiddels allebei elders. De e-mail is verstuurd in april 2011. "Beste [naam], er lijkt wat verwarring te zijn over een verschuldigd bedrag omtrent het sponsorschap voor het seizoen 2010/11", schrijft de afzender namens Etihad. "Zoals je weet, heeft Etihad zich gecommitteerd aan het betalen van 4 miljoen pond (4,7 miljoen euro) en het resterende bedrag (8 miljoen pond) wordt afgehandeld door de Executive Affairs Authority. Kun je dit verduidelijken richting je eigen financiële afdeling en er te zijner tijd zelf achteraan gaan bij de EEA?"

Uit documenten die de Daily Mail heeft ingezien, blijkt dat Manchester City een factuur van twaalf miljoen euro verstuurde richting Etihad voor het sponsorschap in 2010/11, maar er werd een handgeschreven notitie aan toegevoegd waarin stond dat Etihad zelf slechts 4 miljoen pond hoefde te betalen. Het verschil werd betaald door de EEA, volgens de eigen website een 'gespecialiseerde overheidsorganisatie die strategisch advies verzorgt' voor kroonprins Mohamed bin Zayed Al Nahyan, de de facto leider van de Verenigde Arabische Emiraten. Op basis van ingeziene documenten trekt de Daily Mail de conclusie dat het inkomen van Manchester City kunstmatig lijkt te zijn opgeblazen door de betalingen uit de VAE. Een onderzoek van de Premier League, dat twee jaar geleden begon, wordt momenteel via juridische wegen vertraagd door Manchester City, dat op diverse punten geen duidelijkheid heeft willen bieden.

In februari 2020 werd Manchester City door de UEFA voor twee jaar uitgesloten van deelname aan de Champions League voor het schenden van de regels omtrent Financial Fair Play. Ook kreeg de club een boete van dertig miljoen euro. Clubs mogen van de UEFA niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt via sponsors, tv-gelden, premies en stadionrecettes. In juli won Manchester City echter in het hoger beroep bij de CAS, waardoor de uitsluiting van de baan was en de boete werd verlaagd naar tien miljoen euro, voor het weigeren mee te werken met het onderzoek. Volgens het CAS is niet bewezen dat Manchester City zich schuldig maakte aan het maskeren van sponsorbijdragen, zoals door de UEFA werd gesteld.

In het hoger beroep fungeerde clubcommissaris Simon Pearce als getuige namens Manchester City. Hij dient onder meer als hoge adviseur van de Executive Affairs Authority. Pearce ontkende tijdens een verhoor door het CAS categorisch dat hij heeft meegewerkt aan betalingen aan Etihad die gerelateerd waren aan het sponsorschap van Manchester City. Uit een later door Der Spiegel gepubliceerde e-mail uit december 2013 van Pearce aan Peter Baumgartner, operationeel directeur van Etihad, blijkt echter het tegendeel: daarin schrijft Pearce, vanuit zijn e-mailadres dat is gelieerd aan de regering van de VAE, dat Manchester City een bedrag van 99 miljoen pond tegemoetziet aan totale sponsorinkomsten, waarvan 8 miljoen wordt betaald door Etihad - de rest, 91 miljoen euro, wordt terugbetaald aan Etihad. Manchester City kiest ervoor om vragen van de Daily Mail over de correspondentie niet te beantwoorden en bepleit zijn eigen onschuld.