Spaanse pers vergelijkt Depay met ster uit succesploeg van 2005/06

Zondag, 25 juli 2021 om 08:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 08:04

Memphis Depay heeft indruk gemaakt op de media in Spanje. De aanvaller van Barcelona beleefde zaterdag zijn officieuze debuut met een invalbeurt in minuut 42 tegen Girona (3-1 zege), na blessureleed bij Rey Manaj. Depay maakte in de slotfase zijn eerste doelpunt uit een overtuigende strafschop en liet zich ook daarvoor gelden, bijvoorbeeld met een fraaie soloactie aan de rechterflank of een afstandsschot dat rakelings naast zeilde. Sport is lyrisch en hoopt dat Depay in de voetsporen van oud-aanvaller Henrik Larsson kan treden.

"Hij debuteerde drie minuten voor tijd, waarschijnlijk nog zonder alle namen van zijn teamgenoten te kennen", doelt de sportkrant op het feit dat Barcelona met een groot aantal reservespelers aantrad. "Maar toen hij begon aan zijn warming-up, veranderde er iets. De supporters, bijna 3.000 man, wilden iets anders. En de Nederlander liet vanaf het eerste moment blijken dat te kunnen bieden." De krant merkte dat Depay werd toegejuicht door het publiek en schrijft zelfs dat 'het gras begon te glanzen' toen hij zijn entree maakte.

"Bij ieder balcontact gebeurde iets. Met nummer 9 op zijn shirt gaf hij het signaal af aan de bijna 3.000 Catalanen niet zomaar een speler te zijn. Dit is pas het begin, maar het gevoel kan niet beter zijn." Het sportblad raakte met name onder de indruk van de wijze waarop Depay zijn penalty benutte, vijf minuten voor tijd. "Het publiek juichte al toen Depay richting de penaltystip liep. Hij schoot de bal bijna gewelddadig tegen het net, als iemand die zijn muurschildering afmaakt met een brede strook, om te zeggen: hier ben ik."

Het optreden van Depay wordt beoordeeld met een 8, waarmee de aanvaller samen met Álex Balde en Antoine Griezmann het hoogste cijfer krijgt. In een ander artikel schrijft Sport dat het 'lang geleden is sinds Barcelona een speler had met zo'n imposante fysiek'. "Memphis heeft zich geen moment verstopt op het veld. Hij was overal te vinden. Het klopt dat iedere nieuwe speler bepaalde verwachtingen met zich meebrengt, maar het lijkt erop dat Memphis echt een band heeft met het publiek. Hoewel er door de coronamaatregelen weinig fans in Estadi Johan Cruyff mochten zitten, is het een goed voorproefje van wat te wachten staat in het Camp Nou."

"Misschien is het een cliché, maar Barcelona heeft een Henrik Larsson nodig: iemand die, afgezien van zijn doelpunten, de supporters kan enthousiasmeren en de tegenstander angst inboezemt", schrijft Sport over de man die momenteel werkzaam is als assistent-trainer van Ronald Koeman. In het seizoen 2005/06, toen Barcelona onder leiding van Frank Rijkaard de landstitel, de Super Cup en de Champions League won, gaf Larsson beide assists in de Champions League-finale tegen Arsenal. "Memphis is op de juiste manier begonnen. Hij was zelf geen moment angstig op het veld. Of hij nou goede of verkeerde dingen deed op het veld, de lach verdween niet van zijn gezicht. Hij hield het hoofd hoog en ging door."

Mundo Deportivo zag dat Memphis 'voor nieuw leven' zorgde met zijn invalbeurt en spreekt van een 'triomfantelijk' debuut. Marca stelt dat de aanvaller van Oranje 'op grootse wijze' debuteerde en een goede connecte had met Griezmann. "De vraag is alleen of ze samen gaan spelen in het nieuwe seizoen. Dat wordt moeilijk...", AS spreekt van een 'explosieve', 'spectaculaire' en 'veelbelovende' start.