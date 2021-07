Jörgensen: ‘Ik denk dat mijn vader Feyenoord net zo gaat missen als ik’

Zaterdag, 24 juli 2021 om 19:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:25

Het vertrek van Nicolai Jörgensen bij Feyenoord is zaterdag een feit geworden. De Deense spits, die al enige tijd was verbannen uit de A-selectie door trainer Arne Slot, gaat zijn carrière vervolgen bij het Turkse Kasimpasa. Jörgensen tekent een driejarig contract bij de club die met Dogucan Haspolat één Nederlandse speler onder contract heeft staan. In een uitgebreid en emotioneel interview op het clubkanaal van Feyenoord heeft de spits afscheid genomen van alle Rotterdamse fans.

"De eerste twee jaar waren erg bijzonder op het gebied van prijzen", doelt Jörgensen onder meer op de gewonnen landstitel in 2017. De Deen scoorde in dat jaar 21 keer in de Eredivisie. "We werden kampioen, dat was geweldig. Het moment op de Coolsingel met alle fans zal me altijd bijblijven. Ik genoot met mijn familie en zag wat het betekende voor de mensen en de hele stad. Dat voelde heel onwerkelijk. Bij FC Kopenhagen moesten we kampioen worden. Dan was er een groot feest. Hier kwam meer emotie bij kijken. Mensen huilden van geluk."







Het vervolg van Jörgensen bij Feyenoord verliep een stuk minder succesvol. De aanvaller kampte veelvuldig met blessures en behaalde niet meer de vorm die hij in zijn debuutjaar haalde. "Mijn derde seizoen voelde als een achtbaan", gaat de aanvaller verder. "Ik beleefde mooie momenten, maar de blessure aan mijn voet was ongelukkig. Dat maakte het een zwaar jaar. De laatste twee seizoenen pakten sportief gezien minder goed uit. Het is moeilijk en een beetje vreemd. Tegelijkertijd ben ik trots als ik terugkijk op mijn tijd hier. Ik kijk uit naar mijn nieuwe uitdaging."

Ondanks dat de spits geen onuitwisbare indruk wist achter te laten in Rotterdam, zal Feyenoord altijd een speciaal plekje in zijn hart hebben. "Ik ben hier erg gelukkig geweest", aldus een zichtbaar geëmotioneerde Jörgensen. "Ik had nooit verwacht dat ik zulke successen zou behalen bij een club. Het gaat niet alleen om voetbal, ik voel me onderdeel van Feyenoord. Als mensen me zien, behandelen ze me alsof ik hier ben geboren. Iedereen kent me. Iedereen is altijd vriendelijk en mensen begrijpen dat het niet altijd supergoed is gegaan. Zij leefden mee met mijn frustratie. Ik denk dat zelfs mijn vader Feyenoord net zo gaat missen als ik."