Zirkzee baalt van gigantische misser bij officieus debuut van Berghuis

Zaterdag, 24 juli 2021 om 18:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:27

Bayern München en Ajax hebben zaterdag met 2-2 gelijkgespeeld in een onderling oefenduel. Bij de Amsterdammers keerden veel internationals terug, terwijl de Duitsers met een veredeld jeugdelftal aantraden. Steven Berghuis maakte na een uur spelen zijn officieuze debuut voor Ajax. Joshua Zirkzee zal met een slecht gevoel terugkijken op de wedstrijd. De spits van Bayern maakte op slag van rust een gigantische misser door voor open doel te missen.

Bij Ajax maakten Jurriën Timber, Devyne Rensch, David Neres en Ryan Gravenberch in de basis hun eerste minuten deze voorbereiding. Ook Daley Blind maakte na rust voor het eerst zijn opwachting. Bij Bayern begon Zirkzee als nummer tien achter Maxim Choupo-Moting. Alle EK-deelnemers, onder wie Manuel Neuer, Joshua Kimmich en Robert Lewandowski, ontbraken bij de Duitsers, waardoor er een veredeld jeugdelftal op het veld stond.

Zirkzee, wat doe je?! ?? De Nederlander van Bayern bewijst Ajax een goede dienst, maar wat zullen ze hier in Duitsland van denken? ??#ZiggoSport #Zirkzee #BAYAJA pic.twitter.com/GxRZxZZl1B — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 24, 2021

Na tien minuten werd de bal door Bayern-doelman Sven Ulreich ingeleverd bij Dusan Tadic, die Sébastien Haller aan het werk zette. De spits kwam binnen de zestien niet tot een doelpoging, maar zorgde onbedoeld dat de bal voor de voeten rolde bij Zakaria Labyad, die rustig intikte: 0-1. Daarna kopte David Neres na een goede actie Tadic in alle vrijheid in de handen van Ulreich, terwijl Zakaria Labyad na een fraaie steekpass van Ryan Gravenberch naast mikte.

Na de ijzersterke openingsfase van Ajax kwam Bayern beter in de wedstrijd. Remko Pasveer zette de diep gestuurde Choupo-Moting ver buiten zijn doel ternauwernood van de bal. Een tegendoelpunt kon niet uitblijven en werd even later door Choupo-Moting op het scorebord gezet. De spits tikte binnen uit een lage voorzet van Bouna Sarr: 1-1. Vlak voor rust volgde de enorme misser van Zirkzee. De spits brak vlak voor rust door, omspeelde Pasveer en dacht de bal bal rustig in het doel te laten rollen. Hij treuzelde echter zo lang dat Perr Schuurs met een sliding kon ingrijpen en een tegendoelpunt voorkwam.

Bayern kwam na rust flitsend uit de startblokken en zag Dayot Upamecano op de lat koppen. In de daaropvolgende aanval kopte Tanguy Nianzou wél hard raak: 2-1. Ajax sloeg vrijwel direct terug. Een afvallende bal na een vrije trap kwam tot bij Victor Jensen, die vanaf de rand van de zestien knap raak schoot: 2-2. Bayern wisselde daarna alle veldspelers, terwijl Berghuis in het veld kwam bij Ajax. De rechterspits nam vlak na zijn entree een voorzet van Tadic op de borst aan, maar zijn schot miste kracht om Ulreich te verrassen. Ook een schot met rechts van Tadic was een prooi voor de goalie.