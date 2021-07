Memphis Depay en Frenkie de Jong beginnen op de bank tegen Girona

Zaterdag, 24 juli 2021 om 17:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:09

De opstelling van Barcelona voor de oefenwedstrijd tegen Girona is bekend. Memphis Depay behoort voor het eerst tot de wedstrijdselectie van Ronald Koeman en begint op de bank. Dat laatste geldt ook voor Frenkie de Jong. Het duel tussen Barcelona en de nummer vijf van het afgelopen seizoen in LaLiga2 begint om 19.00 uur in het Estadi Johan Cruyff.

De wedstrijd tegen Girona is voor Barcelona de tweede oefenwedstrijd. Woensdag won de ploeg van Koeman al met 4-0 van streekgenoot Gimnàstic de Tarragona. Ten opzichte van die wedstrijd hebben Antoine Griezmann, Clément Lenglet, Depay en De Jong zich inmiddels bij de wedstrijdselectie gevoegd; Pedri en Sergio Busquets ontbreken nog altijd. Invaller Rey Manaj maakte met drie treffers een uitstekende indruk tegen Gimnàstic en mag het nu vanaf de aftrap laten zien.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sergiño Dest heeft eveneens een basisplaats bij Barça. Verder blijven Gerard Piqué, Álex Balde, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Riqui Puig en Yusuf Demir ook staan ten opzichte van het eerste oefenduel. Koeman stuurde toen echter een volledig nieuw elftal het veld in bij de start van de tweede helft en de kans is aanwezig dat hij daar opnieuw voor gaat kiezen.

Opstelling Barcelona: Neto; Dest, Piqué, Umtiti, Balde; Nico Gonzalez; Sergi Roberto Puig; Demir, Manaj, Mortimer