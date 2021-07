Weghorst kreeg al advies van Van Gaal: ‘Dan kun je veel vaker scoren’

Zaterdag, 24 juli 2021 om 16:59 • Jeroen van Poppel

Wout Weghorst is klaar voor het nieuwe seizoen. De 28-jarige spits van VfL Wolfsburg is teruggekeerd van vakantie en blikt vooruit op zijn mogelijke samenwerking met Louis van Gaal bij Oranje. Weghorst gelooft dat hij zich in de kijker kan spelen bij de nieuwe bondscoach, die hem al ooit van advies voorzag.

Weghorst werd ondanks zijn uitstekende prestaties bij het Nederlands elftal lange tijd genegeerd door Ronald Koeman en Frank de Boer. Laatstgenoemde haalde de centrumspits vlak voor het EK toch bij Oranje, waarna Weghorst op het EK in alle wedstrijden in actie kwam. "Het gaat er alleen om wat je presteert", zegt hij in gesprek met Voetbal International over zijn kansen onder Van Gaal. "Dat wordt beloond. Ik ken Louis van Gaal niet echt."

Wel had de centrumspits al eens contact met de nieuwe bondscoach. "Hij was eens bij een wedstrijd van AZ. Ik was achteraf blij, want ik scoorde toen twee keer. Na afloop heb ik kort met hem gesproken. Hij feliciteerde me, maar zei ook dat ik meer naar de eerste paal moest bewegen. 'Als je dat had gedaan, dan had je veel vaker kunnen scoren.' Het was een mooi moment voor me om hem te ontmoeten. Het is toch een bijzonder succesvolle trainer. Wie weet, misschien mag ik snel onder hem spelen."

Ook bij Wolfsburg heeft Weghorst vanaf nu te maken met een Nederlandse trainer: daar kreeg Mark van Bommel per 1 juli de leiding. "Ik kende hem nog niet, ik heb hem hier nu een paar dagen meegemaakt", aldus Weghorst. "Hij is een persoonlijkheid en een aangenaam persoon." De aanvaller gelooft in het kampioenschap met Wolfsburg. "Nu zal overal staan: 'Weghorst zegt dat Wolfsburg kampioen wordt.' Maar ik meen het echt. Je moet altijd voor het hoogste gaan. Als je niet gelooft dat je zoiets kan bereiken, zal je het nooit bereiken. Maar het is ook duidelijk dat er teams zijn die betere ploegen hebben dan wij. Maar als we er allen in geloven, dan kunnen we waanzinnige resultaten halen."