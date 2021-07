Wiegman wil Verenigde Staten ontlopen: ‘Maar we gaan niet expres verliezen’

Zaterdag, 24 juli 2021 om 16:18 • Dominic Mostert

De Oranje Leeuwinnen zijn officieus zeker van een plek in de kwartfinale van het voetbaltoernooi op de Olympische Spelen, maar het is nog de vraag wie daarin de tegenstander wordt. Op basis van doelsaldo gaat Oranje momenteel aan de leiding in Groep F. Het groepshoofd speelt in de kwartfinale tegen de nummer twee uit Groep G, wat de gevreesde Verenigde Staten zouden kunnen worden.

In de slotwedstrijd komt Oranje uit tegen China, terwijl Brazilië aantreedt tegen Zambia. Als beide grootmachten winnen, wat in de lijn der verwachting ligt, wordt het doelsaldo bepalend in de strijd om de groepswinst. De Verenigde Staten begonnen het toernooi met een verrassende 3-0 nederlaag tegen Zweden, maar wonnen zaterdag wel met 1-6 van Nieuw-Zeeland. Als de Verenigde Staten dinsdag niet verliezen van Australië, eindigt Team USA naar alle waarschijnlijkheid op de tweede plek, want lijstaanvoerder Zweden is in de slotwedstrijd tegen Nieuw-Zeeland de grote favoriet om te winnen.

De Verenigde Staten zijn de regerend wereldkampioen, na de gewonnen finale tegen Oranje van 2019, en Wiegman hoopt dan ook op een andere tegenstander in de volgende ronde. "Natuurlijk zit dat in mijn hoofd, want die wil je het liefst later pas tegenkomen", erkent ze na de wedstrijd tegen Brazilië (3-3) in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Er zijn een paar heel sterke landen, maar ik vind het te gevaarlijk om te gaan rekenen. Een wedstrijd verliezen om iemand te ontlopen, daar doen we niet aan."

Wiegman is niet blij met de fouten die tegentreffers inleidden tegen Brazilië. Voorafgaand aan het eerste tegendoelpunt liet de defensie van Oranje zich verrassen door het Braziliaanse samenspel, de tweede tegengoal kwam voort uit een strafschop die werd veroorzaakt door Stefanie van der Gragt en een achteloze terugspeelbal van Aniek Nouwen leidde tot het derde tegendoelpunt. "Dat is niet fijn, maar we moeten door. Het was een ontzettend intense wedstrijd tegen een goede tegenstander."

"We hebben tegen China dinsdag nog wat tijd om de puntjes op de i te zetten", zegt topscorer Vivianne Miedema, die tweemaal scoorde na haar eerdere vierklapper tegen Zambia (3-10). "Ik ben blij dat we die fouten achterin nu maken en niet straks. We moeten ook realistisch zijn: Brazilië is gewoon een topland."