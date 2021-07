Sergio Peña slachtoffer van gewapende overval: ‘Ze richtten een pistool op me’

Zaterdag, 24 juli 2021 om 15:31 • Dominic Mostert

Sergio Peña is in Peru slachtoffer geworden van een gewapende overval. De aanvallende middenvelder van FC Emmen is op vakantie in zijn thuisland na zijn deelname aan de Copa América en werd samen met zijn neef overvallen, schrijft hij in een bericht op Instagram. Peña en zijn neef zijn ongedeerd, maar hun bezittingen zijn wel buitgemaakt.

"Ik ben zojuist slachtoffer geworden van een overval door twee criminelen, die een pistool op mijn hoofd richtten", schrijft Peña in het bericht, dat vrijdagnacht Nederlandse tijd is gepubliceerd. "Ze namen een ketting, een horloge en drie mobiele telefoons mee. Gelukkig gaat het goed met mijn neef en mij. We waren alleen bang. Helaas blijven dit soort dingen gebeuren in ons land."

Peña zegt dat de overal plaatsvond nabij Plaza Vea El Cortijo, een winkelcentrum in Lima. Tot zijn eigen frustratie werkten de beveiligingscamera's op de locatie niet, zo voegt hij toe, waardoor er geen beelden zijn om de daders op te sporen. De achttienvoudig international van Peru sluit na zijn vakantie in principe aan bij de selectie van FC Emmen. In het afgelopen seizoen degradeerde hij met de club, maar zijn contract loopt nog een jaar door.