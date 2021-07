Janssen bezorgt Oranje punt in vermakelijk duel met Brazilië

Zaterdag, 24 juli 2021 om 14:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:11

Het Nederlands vrouwenelftal is officieus zeker van een plek in de kwartfinale van het voetbaltoernooi op de Olympische Spelen. Door een 3-3 gelijkspel tegen Brazilië kan alleen een onverwachte monsternederlaag tegen China in de laatste wedstrijd nog roet in het eten gooien. Vivianne Miedema scoorde tweemaal voor Oranje, maar het laatste doelpunt, de 3-3, kwam op naam van Dominique Janssen na een mooie vrije trap. Op basis van doelsaldo gaat Oranje aan de leiding in Groep F. Het groepshoofd speelt in de kwartfinale tegen de nummer twee uit Groep G, wat de gevreesde Verenigde Staten zouden kunnen worden.

Na de 4-4 remise tussen China en Zambia, eerder op de zaterdag, had zowel Oranje als Brazilië genoeg aan een gelijkspel om officieus de kwartfinale te bereiken. De ploeg van Sarina Wiegman ging echter voor de overwinning en kwam vroeg op voorsprong. In de derde minuut werd Miedema op de rand van het zestienmetergebied bediend door de opgestoomde rechtsback Lynn Wilms, die ten koste van Merel van Dongen haar entree maakte in de basiself. Miedema draaide knap weg bij verdediger Erika en schoot hard raak in de rechterbenedenhoek: 1-0.

Vier minuten na het doelpunt kende de arbitrage een strafschop toe aan Brazilië vanwege een handsbal van Lieke Martens. De VAR nam de tijd om het moment te bestuderen, waarna ook arbiter Kate Jacewicz de camerabeelden bekeek. De arbitrage concludeerde dat twee Brazilianen buitenspel stonden, waardoor de strafschop niet werd toegekend. Na zestien minuten spelen kwam Brazilië alsnog op gelijke hoogte. De Nederlandse verdediging liet zich verrassen, waardoor Duda vanaf de rechterflank een voorzet kon geven aan Debinha, die in twee instanties afrondde.

? #Tokyo2020 | Dat is nog eens een begin voor de Nederlandse Leeuwinnen. ??

Oranje gaf in het restant van de eerste helft niet veel grote kansen weg en was zelf dicht bij de 2-1 toen Martens uit kansrijke positie voorlangs schoot. Brazilië, met zesvoudig wereldvoetballer van het jaar Marta in de ploeg, had met zestig procent het merendeel van het balbezit in de eerste helft. Na een klein uur kwam Oranje desondanks opnieuw op voorsprong, toen Miedema raak kopte na een scherpe voorzet van Daniëlle van de Donk vanaf de linkerflank; keeper Barbara van Brazilië tastte mis bij een poging de bal uit het doel te houden.

? #Tokyo2020 | De doelpunten vallen in de tweede helft als rijpe appels van de boom. En deze 3-3 mag er zijn hoor, van Janssen. Lekkere vrije trap! ???????? #nedbra

Enkele minuten later kwam Brazilië echter opnieuw langszij. Stefanie van der Gragt zette buiten het strafschopgebied een overtreding in op Ludmila, maar de arm waarmee ze de overtreding maakte leek wel deels binnen het zestienmetergebied te zijn. Het incident leidde tot een strafschop, die werd benut door Marta. De 35-jarige voetballegende maakte daarmee haar derde goal van de Spelen, na twee treffers tegen China (0-5). Via Ludmila kwam Brazilië zelfs op voorsprong: ze reageerde attent op een zwakke terugspeelbal van Aniek Nouwen, omspeelde keeper Sari van Veenendaal en rondde af in een leeg doel. Een prachtige vrije trap van Dominique Janssen in de linkerbovenhoek bezorgde Oranje toch nog een punt.