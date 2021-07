Ajax maakt opstelling tegen Bayern bekend: Steven Berghuis kan debuteren

Zaterdag, 24 juli 2021 om 15:17 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:40

De opstellingen van Ajax en Bayern München voor de onderlinge oefenwedstrijd zijn bekend. Erik ten Hag heeft Steven Berghuis voor het eerst opgenomen in de wedstrijdselectie, maar de van Feyenoord overgekomen aanvaller begint op de bank. Bij Bayern, dat een groot aantal spelers mist, heeft Joshua Zirkzee een basisplek. Het duel begint zaterdagmiddag om 16.30 uur in de Allianz Arena.

Bij Ajax ontbreekt Mohammed Kudus, die nog niet fit is en daarom niet is meegereisd naar München. Danilo testte positief op het coronavirus en sluit daarom pas aan nadat Ajax naar Oostenrijk is vetrokken voor een trainingskamp. Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez zijn nog met vakantie na de winst van de Copa América met Argentinië, terwijl Antony er vanwege zijn deelname aan de Olympische Spelen niet bij is.

Ten opzichte van het laatste oefenduel met Anderlecht van vorige week maken vier nieuwe spelers hun entree in de basiself: Jurriën Timber, Devyne Rensch, David Neres, Ryan Gravenberch. Daardoor hebben Youri Baas, Victor Jensen en Lisandro Magallán geen basisplek; Kudus verdwijnt ook uit de basis, maar dat komt dus door zijn gebrek aan fitheid.

Voor Bayern is het duel met Ajax de tweede wedstrijd van de voorbereiding, na een 3-2 nederlaag tegen 1. FC Köln. De internationals van Bayern ontbreken nog, waardoor de topclub aantreedt met een B-elftal. Ajax speelde in de voorbereiding tot dusver tegen de Koninklijke HFC (6-0 zege), Quick'20 (1-1), SC Paderborn 07 (1-4 zege) en Anderlecht (0-2 zege). Na de wedstrijd tegen Bayern staan duels met RB Leipzig (31 juli) en Leeds United (4 augustus) op het programma.

Opstelling Bayern München: Ulreich; Stanisic, Nianzou, Upamecano; Sarr, Cuisance, Rhein, Omar Richards; Sieb, Zirkzee, Choupo-Moting

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Schuurs, Timber, Rensch; Taylor, Gravenberch, Labyad; Neres, Haller, Tadic.

Wissels Ajax: Stekelenburg, Gorter, Baas, Magallán, Blind, Ekkelenkamp, Martha, Jensen, Regeer, Fitz-Jim, Berghuis.