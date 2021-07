Ole Gunnar Solskjaer gaat tientallen miljoenen verdienen met nieuw contract

Zaterdag, 24 juli 2021 om 12:36 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:47

Manchester United houdt vast aan trainer Ole Gunnar Solskjaer. De vicekampioen van Engeland maakt zaterdagmiddag bekend dat Solskjaer een nieuw contract heeft ondertekend tot medio 2024, met de optie voor een extra seizoen. Zijn vorige contract liep in de zomer van 2022 af. Volgens de Daily Mirror gaat Solskjaer circa 29,2 miljoen euro overhouden aan zijn nieuwe contract.

Solskjaer werd in december 2018 aangesteld als opvolger van de ontslagen José Mourinho. Bij zijn komst stond Manchester United op de zesde plek en daar eindigde de club uiteindelijk ook. In de seizoenen daarna volgden een derde en tweede plek in de competitie. Hoofdprijzen won Solskjaer nog niet als trainer van Manchester United, daar de finale van de Europa League dit jaar na strafschoppen werd verloren van Villarreal. Sinds zijn komst pakte Manchester United een totaal van 180 punten in de Premier League, verdeeld over 97 wedstrijden.

Alleen Liverpool (217 punten uit 96 wedstrijden) en Manchester City (221 punten uit 97 wedstrijden) waren sinds het aantreden van Solskjaer succesvoller in de competitie. "Ole en zijn staf hebben onverstoord gewerkt aan het leggen van het fundament voor succes op de lange termijn", verklaart vicevoorzitter Ed Woodward de keuze om door te gaan met Solskjaer. "De resultaten daarvan zijn de afgelopen twee seizoenen steeds duidelijker geworden. We zien ernaar uit om onze goede ploeg verder te ontwikkelen."



"Iedereen weet hoeveel ik voor deze club voel", reageert Solskjaer, die als speler elf seizoenen uitkwam voor Manchester United, zelf op zijn contractverlenging. "Ik ben blij om een nieuw contract te kunnen tekenen. Het zijn mooie tijden voor Manchester United. We hebben een goede ploeg opgebouwd met een goede balans van jonge en ervaren spelers, die allemaal de drang hebben om succes te boeken. Ik werk met een fantastische staf en we zijn klaar om de volgende stap te zetten. Manchester United wil de absolute hoofdprijzen winnen en daar streven we naar."