Live meepraten op de Olympische Spelen: Oranje Leeuwinnen - Brazilië

Zaterdag, 24 juli 2021 om 12:00 • Laatste update: 12:20

De Oranje Leeuwinnen beginnen om 13.00 uur aan hun tweede groepswedstrijd op de Olympische Spelen. Na de 3-10 overwinning op Zambia wacht met Brazilië een zwaardere opponent in het Miyagi Stadion in Japan. Bondscoach Sarina Wiegman voert één wijziging door in haar basisopstelling: rechtsback Lynn Wilms krijgt de voorkeur boven Merel van Dongen.

Bij Brazilië staat recordinternational en zesvoudig wereldvoetballer van het jaar Marta in de basiself. De Zuid-Amerikaanse ploeg won de openingswedstrijd met 5-0 van China. Omdat China en Zambia eerder op de dag niet verder kwamen dan een 4-4 gelijkspel, hebben Nederland en Brazilië aan een gelijkspel genoeg om allebei de kwartfinales te bereiken.

Opstelling Nederland: Van Veenendaal; Wilms, Van der Gragt, Nouwen, Janssen; Roord, Van de Donk, Groenen; Van de Sanden, Miedema, Martens

Opstelling Brazilië: Barbara; Bruna, Érika, Rafaelle, Tamires; Debinha, Andressinha, Formiga, Duda; Beatriz, Marta.