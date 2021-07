Uitspraken uit het verleden lijken reden voor anti-Pogba spandoek in Parijs

Zaterdag, 24 juli 2021 om 10:13 • Chris Meijer

De naam van Paul Pogba wordt de laatste tijd nadrukkelijk in verband gebracht met Paris Saint-Germain. Een deel van de supporters van les Parisiens zit echter ogenschijnlijk niet te wachten op de komst van de 28-jarige middenvelder. Er hing zaterdagochtend een spandoek nabij het Parc de Princes waarin duidelijk wordt gemaakt dat Pogba niet welkom is bij PSG, zo blijkt uit foto’s die via social media zijn opgedoken.

De aanleiding voor dit standpunt van een deel van de aanhang lijken uitspraken uit het verleden van Pogba, die onder de rook van Parijs opgroeide. “Ik weet zeker dat ik geen clubvoetbal in het Parc des Princes zal spelen. Dat trekt me niet, omdat mijn vader en moeder fan van Olympique Marseille zijn. Het past dus niet echt in de plannen”, zei Pogba in 2018 tegenover Canal+. De middenvelder liet in het verleden ook al eens weten dat hij als kind fan was van Olympique Marseille en alle wedstrijden van de club keek.

Olympique Marseille is de grote rivaal van PSG en dat is vermoedelijk de reden dat een deel van de Parijse aanhang geen voorstander is van de komst van Pogba. “Pogba, je zou naar je moeder moeten luisteren. Zij wil je hier niet hebben. En wij ook niet”, zo valt er te lezen op het spandoek dat nabij het Parc des Princes is opgehangen. Het spandoek is niet ondertekend door een bepaalde supportersgroep van les Parisiens.

Sky Sports meldde onlangs dat Pogba aan Manchester United heeft laten weten dat hij niet van plan is om zijn tot medio 2022 lopende contract te verlengen. Daardoor moet de Engelse grootmacht de middenvelder wel deze zomer van de hand doen om nog een acceptabele transfersom te vangen of in ieder geval te zorgen dat hij niet over een jaar gratis de deur uitloopt. PSG staat in de startblokken om de komst van Pogba te realiseren en hij zou zelf volgens RMC Sport graag in de Ligue 1 willen spelen.