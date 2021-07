Barcelona stuurde contractontbinding per e-mail: ‘Ze hebben niet eens gebeld'

Zaterdag, 24 juli 2021 om 09:51 • Chris Meijer • Laatste update: 09:57

Barcelona besloot afgelopen maand het nog doorlopende contract van Matheus Fernandes te ontbinden. De 23-jarige middenvelder is inmiddels teruggekeerd bij Palmeiras, de Braziliaanse club die een jaar geleden nog zeven miljoen euro aan zijn vertrek overhield. Fernandes doet in gesprek met O Globo uit de doeken hoe hij zijn contractontbinding via de e-mail binnenkreeg van Barcelona.

“Ik wist van niets. Toen ik mijn contractontbinding ontving, kon ik het niet geloven. Ik was thuis en stond op het punt om weg te gaan met mijn vrouw. Toen kreeg ik een bericht van iemand van de club, die vroeg of ik nog hetzelfde mailadres had. Dat bevestigde ik en toen kreeg ik het binnen. Ik snapte er niets van en stuurde het door naar mijn zaakwaarnemer en advocaat. Zij vertelden me dat het een contractontbinding was”, vertelt Fernandes, die uiteindelijk slechts één officiële wedstrijd in het shirt van Barcelona speelde.

“Ik reageerde: oh, ze hebben erover gelogen dat ze dat gedaan hebben. Er ging wat tijd overheen en het kwam op een gegeven moment in de pers. Maar we hebben er helemaal niet over gesproken. Niets. Ze hebben me niet eens gebeld om gedag te zeggen”, vervolgt de middenvelder. “Ik weet niet wat het bestuur van Barcelona gedaan heeft, maar het is een vreemde zet. De ene jongen (Luis Suárez, red.) ontslagen over de telefoon, de andere jongen ontslagen via een e-mail. Het kost niets, bel even om te praten. Het is gewoon erg onprofessioneel.”

Fernandes laat het er niet bij zitten en onderneemt stappen tegen Barcelona. “Dat gaat gebeuren. Ze hebben niets tegen me gezegd. Dat was verkeerd, een lelijke zet van de club. Ik weet niet precies wat de status nu is, dat laat ik aan mijn advocaten over”, geeft Fernandes te kennen. “Als kleine jongen was het altijd mijn droom om voor Barcelona te spelen. Maar ze hebben me helemaal niet als een atleet behandeld. Ik heb dat tegen de directeur gezegd, dat ik behandeld wilde worden als een speler van Barcelona.”

“Het is aan de trainer wie er gaat spelen, maar ik wil dat iedereen gelijk behandeld wordt. De jongens hadden bijvoorbeeld een introductie met elkaar en daar was ik niet voor uitgenodigd. Daar was ik teleurgesteld over”, gaat de Braziliaan verder. “Ik weet niet of het vaker voorkomt, maar er gebeurden veel negatieve dingen. Mijn hoofd is nu leeg, ik ken mijn potentie. Barcelona is niet de club die mijn carrière verpest. Ik ga bij Palmeiras keihard werken en wie weet speel ik dan wel weer snel bij een andere club.”