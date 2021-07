Youri Mulder: ‘Zo ver als hij is Malen nog niet, maar hij is wel op weg'

Zaterdag, 24 juli 2021 om 09:16 • Laatste update: 09:20

Donyell Malen staat op het punt om PSV te gaan verruilen voor Borussia Dortmund. Het Eindhovens Dagblad meldde vrijdagavond dat de aanvaller dit weekend in Zwitserland medisch gekeurd zal worden door zijn nieuwe club. Youri Mulder en Bert van Marwijk juichen de keuze van Malen voor Borussia Dortmund toe en laten zich uitermate lovend uit over het aankoopbeleid van de Duitse club

“Het is heel makkelijk: je hebt geld nodig om dit te kunnen doen. En dat hadden ze eerst niet”, zegt Mulder in gesprek met het Algemeen Dagblad over het aankoopbeleid van Borussia Dortmund. “Door een heel goed scoutingsbeleid hebben ze veel geld verdiend. Zoals met het transfervrij halen van Shinji Kagawa, die ze voor zestien miljoen aan Manchester United verkochten. De keuzes die ze nu maken, zitten in een hoger segment en zijn veel minder risicovol. Sancho, Haaland, Jude Bellingham en nu Malen. Het zijn geen moeilijke keuzes.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Zij zien in hem een speler wiens marktwaarde kan verdubbelen, anders halen ze hem niet. En ze hebben het vaak bij het goede eind”, gaat de voormalig spits van Schalke 04 verder. Hij stelt dat er bij Borussia Dortmund een sfeer hangt die uitstraalt ‘als je hier komt, word je een betere speler en groei je door’. “Ik denk dat Malen dat ook gaat lukken. Hij kan een nieuwe Aubameyang zijn. Zo ver als Aubameyang is gekomen, is hij nog niet, maar Malen is wel op weg daarnaartoe. Ik verwacht dat hij dat kan vasthouden.”

Ook Van Marwijk, die als trainer bij Borussia Dortmund werkte, is lovend over het scoutingsapparaat. De oefenmeester noemt de Duitse club ‘een ideale tussenstap voor spelers die de Nederlandse competitie ontgroeid zijn, maar nog niet de stap naar Real Madrid, Barcelona of Manchester City kunnen maken’. “Bij Dortmund kun je je financieel onafhankelijk spelen, speel je in een waanzinnig stadion waar elke week 81.000 supporters zitten, kun je strijden om het kampioenschap en trainen in een fantastische accommodatie. Het is gewoon een heel goede club.”