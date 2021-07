FC Den Bosch valt in Amerikaanse handen: ‘We willen ooit kampioen worden’

Vrijdag, 23 juli 2021 om 23:39 • Jeroen van Poppel

De overname van FC Den Bosch is rond, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie via de officiële kanalen. De meerderheid van de aandelen is in handen gekomen van de Amerikaanse investeringsgroep Pacific Media Group (PMG). Daarnaast worden nog vier nieuwe investeerders verwelkomd bij FC Den Bosch, dat daarmee gered is van de financiële ondergang.

De Pacific Media Group, Partners Path Capital, Randy Frankel, Chien Lee en Krishen Sud hebben meer dan vijftig procent van de aandelen overgenomen. Het zogenoemde 'gouden prioriteitsaandeel', waarmee onder andere de naam, clubkleuren, clubcultuur en vestigingsplaats gewaarborgd zijn, blijft eigendom van Stichting Behoud Betaald Voetbal ’s-Hertogenbosch, meldt FC Den Bosch.

PMG, geleid door topman Paul Conway, investeerde eerder ook in KV Oostende (België), AS Nancy (Frankrijk), Barnsley (Engeland), Esbjerg (Denemarken) en FC Thun (Zwitserland). "Wij zien veel potentie in FC Den Bosch en ook de stad", zegt Conway. "FC Den Bosch staat al voor een club waar jeugd daadwerkelijk een kans krijgt. Die reputatie willen wij verder uitbouwen. En talentontwikkeling houdt niet op bij de stadionpoorten. Natuurlijk willen ook wij ooit graag kampioen worden. Die ambitie moet je hebben als je in de topsport werkt. Maar we hebben naast sportieve ambities, ook sociaalmaatschappelijke ambities. Daarom willen wij geen kunstmatig, kortstondig succes."

Rob Kleijzen, lid van de raad van commissarissen bij FC Den Bosch, is verheugd met de investering in Den Bosch. "De investeerders brengen naast financiële middelen ook kennis en ervaring met zich mee. De combinatie met Forza FC Den Bosch, een groep die bestaat uit (lokale) FC Den Bosch-supporters, vinden wij ideaal." Clubvoorzitter Rob Almering voegt daaraan toe: "FC Den Bosch kan en wil zich geen onrealistische avonturen meer permitteren. Met de nieuwe investeerders, die een uitstekende reputatie hebben, gaan we op zoek naar hoe we de waarde van FC Den Bosch verder kunnen vergroten." Eerder was Wesley Sneijder met zakenpartner Ebert Dollevoet overigens ook geïnteresseerd om FC Den Bosch te kopen, maar dat liep op niets uit.