Henk Fraser onthult: ‘Louis van Gaal kon mij zich niet herinneren’

Vrijdag, 23 juli 2021 om 20:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:29

Henk Fraser beschouwt het als een eer dat Louis van Gaal hem heeft gevraagd om zijn assistent te worden bij het Nederlands elftal. De trainer van Sparta Rotterdam zei afgelopen week met een knipoog 'met een kleurtje' in het gezochte profiel te passen, maar vindt dat eigenlijk totaal geen issue. "Ik denk niet in kleur, afkomst, geloof of gender", zegt Fraser in gesprek met De Telegraaf.

Fraser hekelt 'het gejank over kansen'. "Dat klinkt misschien idealistisch, maar het speelt gewoon niet in mijn leven", aldus de oefenmeester. "Ik wil ook totaal geen deelgenoot zijn van dat soort discussies, omdat het niet in mijn leven past. Van mij mag niemand uitgesloten worden. Nu ook. Ondanks alle goedbedoelde meningen en adviezen: ik doe iets als ik voor mezelf vind dat ik het moet doen. Dat staat los van kleur of misschien overgekwalificeerd zijn, omdat er zogenaamd naar een gekleurde trainer wordt gezocht. Dat dit in mijn geval onzin is? Het wordt wel benoemd. Maar het blijft mijn keuze. De discussie laat ik aan anderen. Weet je: zien mensen het in je zitten, dan krijg je toch wel die kans. En zo niet, dan niet."

Midden jaren tachtig waren Fraser en Van Gaal twee seizoenen ploeggenoot als speler van Sparta. Opmerkelijk genoeg wist Van Gaal daar niets meer van, toen hij Fraser onlangs benaderde. "Ik heb destijds niet echt een goede indruk achtergelaten", lacht Fraser. "Hij kon mij zich niet herinneren. Ik zei: 'Ik ben verdomme zelfs mee geweest naar dat Europese duel bij Hamburger SV.'"

Na zijn spelerscarrière doorliep Fraser een geleidelijke weg richting het hoofdtrainerschap. Eerst was hij acht jaar jeugdtrainer bij Feyenoord, twee jaar bij PSV en daarna nog assistent van Jong Oranje. De laatste jaren werkt hij succesvol bij Sparta, dat hij de laatste twee seizoenen respectievelijk naar de elfde en achtste plek leidde. "Ik loop er niet mee te koop", zegt Fraser. "Ik constateer dat anderen zichzelf misschien beter verkopen: 'Ik heb dit en dat bereikt.' Dat zou ik misschien beter moeten doen. Maar dat zit niet in mij. Uiteindelijk spreken prestaties en kwaliteit voor zich, denk ik." In mei verlengde Fraser zijn contract op Het Kasteel overigens tot medio 2024.

Op basis van die prestaties werd Fraser door Van Gaal benaderd. "Wat ik ervan vind? Iedereen zou het een eer vinden bij het Nederlands elftal aan de slag te gaan en dat geldt voor mij ook", zegt Fraser. "Als iemand als Van Gaal je vraagt, heeft dat ook impact op andere mensen, merk ik. Maar het verandert niets over het inzicht wat mezelf betreft. Ik wil niet arrogant klinken, maar mezelf ook niet naar beneden halen. Ondertussen denk ik wel iets te hebben opgebouwd binnen het Nederlandse voetbal."

Het is de bedoeling dat Fraser zijn werk bij Sparta gaat combineren met dat bij Oranje, al moeten de Rotterdammers daar hun jawoord nog aan geven. Fraser zag zijn elftal vrijdag enigszins verrassend onderuit gaan in een oefenduel met NAC Breda. Ralf Seuntjes en Kaj de Rooij zetten de Brabanders vroeg in de wedstrijd op voorsprong, waarna het tegendoelpunt van Tom Beugelsdijk niet voldoende was om een nederlaag te voorkomen: 2-1.