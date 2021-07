Barcelona heeft opnieuw keiharde mededeling voor Iliax Moriba

Vrijdag, 23 juli 2021 om 18:48 • Rian Rosendaal

De situatie bij Barcelona lijkt met de dag zorgelijker te worden voor Ilaix Moriba. AS onthult vrijdag namelijk dat de achttienjarige middenvelder ook niet welkom is in het B-elftal van Barcelona. Onlangs werd Moriba door trainer Ronald Koeman vanwege diens contractsituatie tijdelijk verwijderd uit de A-selectie van de Catalanen. Barcelona hekelt volgens berichtgeving in Spanje vooral de rol van de zaakwaarnemer van het toptalent in het hele gebeuren.

Volgens AS stellen de belangenbehartigers van Moriba zich tijdens de besprekingen met de Barcelona-leiding op als zeer taaie onderhandelaars, waardoor er geen schot in de zaak zit. Voor de middenvelder ligt in het Camp Nou een vijfjarig contract klaar, maar daar gaat het kamp-Moriba niet mee akkoord. Er is naar verluidt teleurstelling bij de speler uit de eigen opleiding over het feit dat het salaris gelijk is aan dat van een speler uit Barcelona-B. Wat wellicht meespeelt is dat Moriba jaarlijks een miljoen euro opstrijkt, het hoogste bedrag dat ooit is toegekend aan een speler uit de jeugdopleiding.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

‘Barcelona legt schuld van impasse in gesprekken bij Real Madrid neer’

De middenvelder werd vorige week nog genoemd bij Real Madrid, al lijkt de kans op een overstap niet groot. Lees artikel

Barcelona wil ondertussen van geen wijken weten en weigert om Moriba voorlopig mee te laten doen tijdens trainingen en wedstrijden van Barcelona-B. 'De club legt hiermee de vinger op de zere plek van de speler', zo analyseert AS vrijdag. Men sluit zelfs niet uit dat de jonge middenvelder op termijn terugkeert naar de jeugdafdeling van Barcelona, mocht er binnen afzienbare tijd geen akkoord worden bereikt over een nieuwe verbintenis. Een en ander kan zelfs leiden tot een definitieve breuk tussen beide partijen.

AS denkt dat Barcelona bereid is om Moriba voor minimaal dertig miljoen euro te laten vertrekken. Een bedrag dat een stuk lager ligt dan de honderd miljoen euro die als ontsnappingsclausule in zijn huidige contract staat. Chelsea en Manchester City houden ondertussen de situatie rondom de middenvelder nauwlettend in de gaten. Bij de club van manager Josep Guardiola kan hij naar verluidt een jaarsalaris van zes miljoen euro tegemoet zien.