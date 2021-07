Rechtbank hoort verschrikkelijke vernederingen van Giggs jegens ex-vriendin

Vrijdag, 23 juli 2021 om 18:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:52

Ryan Giggs wordt ervan beschuldigd zijn ex-vriendin Kate Greville in de rug te hebben geschopt en haar vervolgens naakt uit hun hotelkamer te hebben gegooid, zo tekenen Engelse media op uit de rechtbank in Manchester. De claim maakt onderdeel uit van 'een patroon van controlerend en dwingend gedrag' dat de 47-jarige Giggs tussen augustus 2017 en november 2020 zou hebben botgevierd op zijn 36-jarige ex-vriendin.

Aanleiding voor het hotelincident zou zijn geweest dat Greville haar toenmalige vriend Giggs ervan beschuldigde met andere vrouwen te flirten. Nadat Greville naakt de hotelkamer uitgezet was, zou Giggs haar tas erachteraan hebben gegooid. Het incident in de hotelkamer is slechts een van de vele vernederingen waarvan Giggs wordt beschuldigd. De clublegende van Manchester United, die in 2014 stopte als profvoetballer, zou de vrouw op 1 november vorig jaar met een kopstoot lichamelijk letsel hebben toegebracht in zijn huis in Worsley, vlakbij Manchester.

Giggs wordt verder beschuldigd van dreigen om e-mails te sturen naar de vrienden van Greville en haar werkgevers over hun seksuele relatie. Ook zou de Welshman haar spullen uit zijn huis gegooid hebben toen ze hem ondervroeg over relaties met andere vrouwen. Hij zou constant ongewenste berichten sturen en constant ongewenste telefoontjes plegen naar haar en haar vrienden wanneer ze probeerde de relatie te verbreken. Nadat ze had geprobeerd de relatie te verbreken, verscheen hij regelmatig onaangekondigd en onuitgenodigd bij haar thuis, op het werk en in de sportschool.

Vrijdag verscheen Giggs voor een voorlopige hoorzitting voor het Manchester Crown Court om een zogenaamd niet-schuldig pleidooi te houden. De oud-voetballer ontkent alle aantijgingen en zei in de rechtbank ernaar uit te kijken zijn 'naam te zuiveren'. Giggs staat op 24 januari komend jaar voor de rechter in de strafzaak. Op 8 oktober vindt bij dezelfde rechtbank opnieuw een voorlopige hoorzitting plaats.

Giggs is op borgtocht vrij, op voorwaarde dat hij geen contact opneemt met zijn ex-vriendin en haar zus. Die borgtocht werd vrijdag door de rechter verlengd. Giggs is bondscoach van Wales, maar werd eind vorig jaar op non-actief gezet vanwege de beschuldigingen van mishandeling. Giggs miste daardoor het EK en wordt voorlopig vervangen door Rob Page.