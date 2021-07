‘De reacties op mijn vertrek bij Ajax waren heftiger dan ik had verwacht’

Vrijdag, 23 juli 2021 om 18:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:14

Quinten Timber besloot begin mei om Ajax in te ruilen voor FC Utrecht. Wat volgde waren een hoop verbaasde reacties, zeker ook omdat voor de pas twintigjarige centrale middenvelder een meerjarig contract klaarlag in Amsterdam. Timber, die bij Ajax nooit speelminuten kreeg in de hoofdmacht, heeft naar eigen zeggen echter heel bewust gekozen voor een nieuw avontuur in zijn nog prille loopbaan.

Timber benadrukt in een uitgebreid interview met Voetbal International dat Utrecht voor hem absoluut geen stap terug is. "Zo moet je dat helemaal niet zien. Ik had ook kunnen verlengen bij Ajax. Mijn gevoel zei dat ik deze stap moest maken. Het is tijd om me te laten zien in de Eredivisie", aldus de ambitieuze middenvelder. De overstap maakte in zijn directe omgeving wel het nodige los. "Toen het nieuws bekend werd waren de reacties heftiger dan verwacht. Ik kreeg heel veel liefde, mensen die me berichtjes stuurden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Maar natuurlijk krijg je ook andere reacties. 'Waarom blijf je niet bij Ajax? Waarom ga je weg?' Maar de meeste mensen begrepen mijn keuze. En trainer Erik ten Hag? Hij zei dat hij het jammer vond dat ik wegging, maar heeft me succes gewenst", blikt Timber terug op zijn voortijdige afscheid van Ajax. Wat voor de Utrecht-aanwinst ook anders zal zijn is het feit dat hij niet langer dagelijks op het veld staat met broer en vriend Jurriën Timber, die bij Ajax een vaste plaats lijkt te hebben veroverde in de achterhoede.

"Er verandert veel, maar tegelijkertijd ook niet", aldus de nuchtere middenvelder van de club uit de Domstad. "We wonen allebei nog thuis bij onze moeder, hier in Utrecht. Sterker nog, we delen nog altijd een kamer. Ik zie hem dus elke dag, we spreken elkaar dagelijks. Of ik jaloers op hem ben? Nee, ik ben trots. We kiezen allebei een andere route. Hopelijk spelen we op een dag weer samen." De gebroeders Timber treffen elkaar wellicht op 3 oktober, als Ajax in de Johan Cruijff ArenA bezoekt krijgt van Utrecht.