‘Het overlijden van Peter raakte me nog harder dan ik ooit had kunnen denken’

Vrijdag, 23 juli 2021 om 17:48 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:06

Peter R. de Vries was bij het grote publiek vooral bekend als misdaadjournalist, maar drukte als zaakwaarnemer ook zijn stempel op de voetballerij. In 2014 begon De Vries, die vorige week op 64-jarige leeftijd overleed, samen met zijn zoon Royce en met wijlen Piet Keizer in Amsterdam het bureau PR Sportmanagement BV, een kantoor dat zich richtte op de begeleiding van professionele sporters, met name voetballers. Een van zijn eerste cliënten was Jelle van der Heyden. De middenvelder bleef vier jaar verbonden aan het bureau en werd hard geraakt door het overlijden van De Vries.

Door Dominic Mostert

De beelden van de afscheidsceremonie in theater Carré heeft Van der Heyden gezien. "Mijn broertje en mijn vader waren erbij", vertelt hij in gesprek met Voetbalzone. Van der Heyden was zelf ook uitgenodigd voor de ceremonie. Maar hij speelt voor Vendsyssel FF, op het tweede niveau van Denemarken, en kon niet makkelijk afreizen naar Nederland. "Ik wilde gaan, maar dat kon niet omdat ik hier was. Dat vond ik heel jammer. Ik heb wel enig contact gehad met Royce en ik zal hem nog een berichtje sturen, maar ik weet dat hij nu overladen wordt met reacties. Ik wacht nog heel even en dan zoek ik een beetje contact met hem op. Ik heb natuurlijk met mijn vader en broertje gebeld en die hebben verteld hoe de ceremonie was en dat er mooie speeches waren."

Van der Heyden sloot zich in maart 2014 aan bij het kantoor van De Vries. Hij was toen achttien jaar en speelde voor de A1 van FC Twente. "Alle goede spelers van mijn leeftijd hadden een zaakwaarnemer, dus we wisten dat we een zaakwaarnemer nodig hadden", blikt de inmiddels 25-jarige middenvelder terug. "Twee weken daarvoor zagen we dat Peter, Royce en Piet Keizer het bureau hadden opgericht. Mijn vader zei toen dat het misschien een goed idee was om Peter te benaderen, want we wisten dat het een eerlijke, integere vent was. Mijn vader zei heel lang dat ik geen zaakwaarnemer nodig had en dat wij het zelf wel konden regelen, maar je komt op een gegeven moment op een leeftijd waarop je te maken krijgt met andere contracten, en dat je misschien een transfer wil maken."

"Wij dachten: we kunnen het altijd proberen. We vroegen of we op bezoek mochten komen", vertelt Van der Heyden. Hij ging uiteindelijk met zijn vader naar het kantoor van De Vries, die nog niet direct overtuigd was. "Ze wisten natuurlijk niet wie ik was. Piet Keizer heeft toen een wedstrijd van mij in Utrecht bekeken. Ik viel na twintig minuten in omdat de speler op mijn positie volgens mij heel slecht speelde", lacht de middenvelder. "Ik scoorde uit een vrije trap en speelde die wedstrijd fantastisch. Piet Keizer was overtuigd van me en hij was natuurlijk de grote voetbalman van het bureau. Hij heeft tegen Peter gezegd dat ik geschikt was."

Lieve Peter, ik heb er bijna geen woorden voor. Bedankt voor wie je was, wat je voor mij hebt gedaan en wat je voor Nederland hebt betekend. Je bent voor eeuwig een held. Rust zacht ?? pic.twitter.com/vS35GHwOuy — Jelle Van Der Heyden (@jellevdheyden) July 15, 2021

En zo geschiedde: De Vries vertegenwoordigde Van der Heyden op zakelijk gebied, bijvoorbeeld in contractonderhandelingen met Twente. Wie op Twitter zoekt naar tweets van De Vries over Van der Heyden, komt er genoeg tegen. Zeven keer schreef De Vries over een bezoek aan een wedstrijd van Twente, specifiek voor zijn cliënt. Soms thuiswedstrijden, soms uitwedstrijden. "Hij kwam altijd kijken, samen met Royce, ook als we bijvoorbeeld in Groningen speelden", vertelt Van der Heyden. "Ik heb heel prettige ervaringen met hem gehad. Hij is altijd eerlijk tegen me geweest. Als ik niet goed speelde, zei hij dat tegen me. Als ik hem nodig had, kon ik hem altijd bellen. Hij was altijd bereikbaar voor me. PR Sportmanagement organiseerde activiteiten met alle jongens. Dat was een goed initiatief, al had ik daar niet altijd zin in - ik ben niet iemand die dat soort dingen altijd leuk vindt. Bowlen, karten, escape rooms, dat soort dingen. Ik vind het ook prima als we lekker gaan eten. Maar hij en Royce waren altijd heel erg begaan."

Bij Vitesse - FC Twente voor ‘onze’ verdedigende middenvelder Jelle van der Heyden. Er op of er onder... @PRsportman pic.twitter.com/kO1aIisT6S — Peter R. de Vries (@PeterRdeV) April 29, 2018

Het nieuws over de aanslag op De Vries kwam als een donderslag bij een heldere hemel voor Van der Heyden. "Ik verstijfde gewoon. Ik hoorde het en ik geloofde het echt niet", beschrijft hij. "Dit kan niet waar zijn, dacht ik. Van sommige mensen, hoe gek het ook klinkt, denk je dat ze onaantastbaar zijn. Peter was een van die mensen. Hij kwam gewoon overal. Ik kon het me niet voorstellen, dus ik moest mezelf bijna knijpen om te beseffen dat het echt was gebeurd. Ik werd er redelijk emotioneel van. Het raakte me nog erger dan ik ooit had kunnen denken. Het knalde binnen. Hij was door zó veel mensen geliefd. Hij kwam op voor minderheden, hij was een held voor iedereen. Iedereen weet ook dat hij rollen had in het Marengo-proces en redelijk diep in de onderwereld zat. Je weet daardoor dat zoiets kan gebeuren, maar ik had het echt niet verwacht. Hij had geen beveiliging en hij is wel iemand die weet wat hij doet."

Ongeveer een jaar geleden had Van der Heyden voor het laatst contact met De Vries, om te vragen hoe het gaat. Hun voetbalwegen waren al eerder gescheiden. In 2018 besloot Van der Heyden om nieuw management te zoeken. "Ik voelde op dat moment dat ik gewoon stilstond in mijn carrière. Ik wilde wat anders proberen en dat was eigenlijk de reden", legt hij uit. Makkelijk was het niet om de banden met PR Sportmanagement te breken. "Ik belde Royce, omdat ik met hem meer contact had - dat is ook een generatiedingetje, want hij is wat jonger. Ik ben denk ik nog nooit zo nerveus geweest voor een belletje. Ik vond het echt heel moeilijk. Ik heb gezegd dat ik niet zou verlengen. We hebben in een restaurant afscheid van elkaar genomen en dat vond ik erg prettig."

Hoewel hij nog rouwt om het overlijden van De Vries, gaat het sportieve leven voor Van der Heyden door. Zondag begint hij aan het nieuwe seizoen in Denemarken met een uitwedstrijd tegen Esbjerg fB. Het wordt zijn derde seizoen bij Vendsyssel FF, nadat hij in 2019 transfervrij overkwam van FC Twente. De ploeg gaat voor een betere eindklassering dan de tiende plek van vorig seizoen, toen degradatie werd ontlopen op basis van het aantal gemaakte doelpunten. "Ik heb er wel vertrouwen in. We hebben een goede trainer en er zijn wat spelers bijgekomen met kwaliteiten. Thomas Oude Kotte is er toevallig net bij gekomen, die is vandaag aangekomen", vertelt Van der Heyden. "Het is natuurlijk leuk dat ik weer Nederlands kan praten, nadat Ali Messaoud en Jeroen van der Lely zijn weggegaan. Met deze coach en nog een beetje aanvulling van de spelersgroep kunnen we een leuk seizoen hebben. De competitie heeft twaalf ploegen en wordt aan het eind opgedeeld in twee groepen van zes, voor promotie en degradatie. Wij gaan voor een plek bij de bovenste zes en hopen dan op een klein wonder."