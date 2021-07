Kudus laat trainingskamp Ajax schieten; Danilo sluit dag later aan

Vrijdag, 23 juli 2021 om 16:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:02

Mohammed Kudus is niet met Ajax afgereisd naar Oostenrijk voor het trainingskamp, zo maakt de Amsterdamse club vrijdagmiddag bekend. De middenvelder raakte geblesseerd in de oefenwedstrijd tegen Anderlecht (2-0 winst) en is niet fit genoeg om vanaf het begin mee te gaan. Naast Kudus ontbreken ook een aantal spelers vanwege interlandverplichtingen. Ajax is vrijdagochtend vertrokken richting Duitsland voor het duel met Bayern München van zaterdag. De selectie trekt aansluitend door richting het Oostenrijkse Bramberg, waar het trainingskamp wordt vervolgd.

Erik ten Hag koos er tegen Anderlecht voor om Kudus na een uur spelen naar de kant te halen. De Ghanees leek ogenschijnlijk licht geblesseerd, maar wordt in Amsterdam achtergelaten om aan zijn herstel te werken. De mogelijkheid bestaat dat Kudus later aansluit. Iemand die wel is afgereisd naar München is de van Feyenoord overgekomen Steven Berghuis. De aanvaller was met Oranje actief op het Europees kampioenschap en is vrijdag net als onder meer Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg in het vliegtuig gestapt.

???? @FCBayern vs @AFCAjax ???? Training camp in Austria All names are here ?#PreSeason — AFC Ajax (@AFCAjax) July 23, 2021

Naast Kudus zijn ook Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Edson Álvarez, Sean Klaiber en Antony nog niet van de partij. Tagliafico en Martínez wonnen met Argentinië de Copa América, terwijl Álvarez actief is op de Gold Cup met Mexico. Klaiber is met Suriname reeds uitgeschakeld. Voor Antony is donderdag de Olympische Spelen van start gegaan. De buitenspeler was met Brazilië met 4-2 te sterk voor Duitsland en nam een assist voor zijn rekening. Ten Hag geeft Youri Baas, Youri Regeer, Kian Fitz-Jim en Ar’jany Martha de kans om zich te bewijzen. Sontje Hansen en Naci Ünüvar blijven in Amsterdam achter.

Ajax Showtime meldt vrijdagmiddag dat Danilo alsnog het trainingskamp van Ajax zal meemaken. De Braziliaanse aanvaller is inmiddels volledig hersteld van het coronavirus, al kwam de vlucht van vrijdag naar Duitsland nog te vroeg voor hem. Hij zich zaterdag melden bij Ten Hag. Danilo moest het oefenduel met Anderlecht van vorige week vrijdag laten schieten en miste deze week tevens enkele groepstrainingen.

De volledige selectie van Ajax: Maarten Stekelenburg, Remko Pasveer, Jay Gorter, Daley Blind, Perr Schuurs, Noussair Mazraoui, Lisandro Magallán, Youri Baas, Jurriën Timber, Devyne Rensch, Youri Regeer, Ryan Gravenberch, Kenneth Taylor, Victor Jensen, Zakaria Labyad, Davy Klaassen, Jurgen Ekkelenkamp, Kian Fitz-Jim, Sébastien Haller, Steven Berghuis, Dusan Tadic, David Neres, Ar’jany Martha, Danilo.