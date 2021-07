Maximaal 1600 fans steunen PSV in duel om Johan Cruijff Schaal met Ajax

Vrijdag, 23 juli 2021 om 15:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:00

Bij het duel om de Johan Cruijff Schaal zijn volgende maand maximaal 1.600 supporters van het uitspelende PSV welkom, zo is vrijdag wereldkundig gemaakt door de club. De ploeg van trainer Roger Schmidt treft kampioen en bekerwinnaar Ajax op 7 of 8 augustus, afhankelijk van het Europese speelschema van PSV. in de Johan Cruijff ArenA zijn voor het eerst in anderhalf jaar tijd fans van de uitclub aanwezig, iets dat door de coronacrisis lange tijd niet mogelijk was.

Het seizoen 2019/20 werd vanwege de uitbraak van het coronavirus in de slotfase definitief stilgelegd en in de voorbije voetbaljaargang waren lange tijd geen bezoekers welkom bij duels in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en TOTO KNVB Beker. Pas aan het einde van het seizoen waren er na enkele testwedstrijden weer supporters welkom bij competitieduels in het betaald voetbal. Ajax bijvoorbeeld werd eind april kampioen tegen AZ (2-0) onder het toeziend oog van 7.500 toeschouwers in Amsterdam.

PSV verwelkomde woensdag nog 23.500 toeschouwers voor de thuiswedstrijd tegen Galatasaray (5-1) in de tweede voorronde van de Champions League. Hierdoor is de derde voorronde heel dichtbij gekomen voor de Eindhovense club. Mocht Galatasaray daadwerkelijk worden uitgeschakeld, dan volgen er Europese kwalificatieduels op 3 of 4 en 10 augustus, tegen de winnaar van het tweeluik tussen Celtic en FC Midtjylland. Beide clubs hielden elkaar woensdag in bedwang in Glasgow: 1-1.

Ajax veroverde afgelopen seizoen de landstitel én de TOTO KNVB Beker. PSV eindigde uiteindelijk op de tweede plaats in de Eredivisie, waardoor het binnenkort aantreedt in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De formatie van trainer Erik ten Hag begint op 14 augustus thuis tegen promovendus NEC aan het nieuwe Eredivisie-seizoen. PSV start op dezelfde dag met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.