‘Haaland is nog geen wereldklasse, Mbappé heeft het grootste potentieel’

Vrijdag, 23 juli 2021 om 14:57 • Rian Rosendaal

Jürgen Kohler gaat niet mee in de euforie rondom Erling Braut Haaland. De voormalig centrumverdediger van Borussia Dortmund, die 250 keer uitkwam voor de club en in 1997 de Champions League veroverde, vindt dat de Noorse topschutter nog wat stappen moet maken richting de absolute top. Kohler is daarnaast van mening dat Kylian Mbappé over meer potentieel beschikt dan Haaland.

"Het is nog geen speler van wereldklasse", zegt Kohler vrijdag over Haaland in een interview met Ruhr Nachrichten. "Het is wel een topspeler die over alle kwaliteiten beschikt om in de toekomst dat niveau te bereiken. Maar dat moet hij eerst nog maar eens laten zien." Volgens de voormalig stopper moet de Dortmund-spits zich niet optrekken aan de 34-jarige Lionel Messi en de 36-jarige Cristiano Ronaldo, die Kohler niet langer van wereldklasse vindt. "Die zijn nu te oud."

Kohler denkt dat Mbappé het beste voorbeeld is voor Haaland. "Die beschikt over het grootste potentieel en zie ik meer als speler van wereldformaat. Zijn snelheid is namelijk niet zijn enige wapen. Hij geeft korte passes en zijn balcontrole laat hem nooit in de steek. Mbappé doet nooit zomaar iets op het veld, er zit altijd een gedachte achter" De voormalig Champions League-winnaar denkt dat Haaland op het gebied van balgevoel en dribbelen nog een hoop heeft te verbeteren om vergeleken te kunnen worden met Mbappé.

"En ook zijn koppen kan nog een stuk beter", voegt Kohler daaraan toe. "En Haaland moet zich ook verbeteren als hij met zijn rug naar het doel wordt aangespeeld, de bal moet dan niet steeds van zijn voet springen." Ondanks de verbeterpunten is Kohler behoorlijk onder de indruk van de ontwikkeling die de spits uit Noorwegen heeft doorgemaakt. "Op zijn 21ste is hij al heel ver, dat is echt buitengewoon. Ik ben ervan overtuigd dat hij een manier zal vinden waardoor hij niet meer te stoppen is als aanvaller. En met ervaring wordt Haaland vanzelf een speler van wereldklasse."