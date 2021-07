Dost was niet op de hoogte van camera bij woede-uitbarsting: ‘Niet blij mee’

Vrijdag, 23 juli 2021 om 13:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:14

Bas Dost is fel van leer getrokken naar aanleiding van de beelden die van hem zijn verschenen uit de kleedkamer van Club Brugge. De Belgische club deelde in de serie We Never Walk Alone een uniek inkijkje in de kleedkamer, waarbij te zien was dat onder meer Ruud Vormer en Dost volledig door het lint gingen. In een interview met De Krant van West-Vlaanderen blikt Dost terug op die beelden en de kritiek die hij heeft moeten slikken naar aanleiding daarvan.

Op de beelden, die begin juni op internet verschenen, uitte Dos onder meer zijn ongenoegen over de aanwezigheid van een camera in de kleedkamer van Brugge. "Rot op met die camera", schreeuwde hij. "Rot op. Wij hebben dat niet nodig. Niemand laat zich negatief uit nu, wij gaan het doen. Iedereen was slecht vandaag, echt slecht. Het was waardeloos. Dit is niet genoeg, ook van mijn kant niet. Ik speelde ook slecht. We gaan dit niet weggeven, niet nu. Iedereen zou nu boos moeten zijn. En kijk niet op je telefoon. Denk even na voor vijf minuten. Maar als je speelt zoals nu, wordt het niets. Als ik iets verkeerd doe, zeg het dan tegen mij."

?? | "??????'?? ???????? ???? ???????? ?????????????????? ??????!" - Bas Dost a pété un plomb après la défaite du @ClubBrugge contre Genk en Champions' Play-offs ! ?? Regardez le documentaire exclusif sur la saison du Club Brugge ce soir à 20h30 sur Eleven Pro League 1 ! ?? pic.twitter.com/yWlBFmYBj7 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 2, 2021

De beelden werden opgenomen tijdens de play-offs na afloop van de wedstrijd tegen KRC Genk. "Ik wilde vanuit een bepaalde emotie aangeven dat het zo niet verder kon", blikt Dost terug op de beelden. "Ik ben eerlijk gezegd niet zo'n voorstander van een camera in de kleedkamer. Ik ben niet iemand die snel zo uitvalt, maar ik voelde de noodzaak. Ook voor mezelf, om de boel even op scherp te zetten. Ik heb er achteraf ook bij gezegd, hé jongens, dit was niets persoonlijks. Alleen wist ik niet dat er nog een klein cameraatje in de kleedkamer hing. Daar was ik achteraf niet blij mee."

"Eén match dichter bij ons doel!" ??? #WeNeverWalkAlone S02E01 pic.twitter.com/VvTYL1gcRi — Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 3, 2021

De beelden gingen met name in België en Nederland al snel het internet over, waarna Dost de nodige kritieken te verwerken kreeg. Zo zou hij het alleen voor de camera's hebben gedaan. "Die verhalen heb ik niet gelezen en ik heb er ook niets van gehoord", gaat Dost verder. "Daar kan ik ook niks mee. Dat hij (Nico Dijkshoorn in een column in Voetbal International, red.) schrijft dat ik het deed voor de camera's, zegt genoeg. Ik ben juist iemand die nooit met de camera's bezig is. Er wordt zoveel geluld door mensen die niet weten waar het over gaat. Door mensen die mij niet kennen en maar wat roepen."

Het is Dost een doorn in het oog, mensen die na afloop van een wedstrijd de boel gaan analyseren. "Altijd dat gelul na die wedstrijden, dat vind ik zó gemakkelijk", vertelt de voormalig spits van onder meer VfL Wolfsburg, Sporting Portugal en Eintracht Frankfurt. "Ik kon mij daar vroeger echt aan ergeren, maar nu kijk ik er niet eens meer naar. Ik lees ook geen kranten. Ik weet intussen hoe het werkt: als ik de eerste drie wedstrijden niet scoor, zal ik er weer niks meer van kunnen." Desondanks durft Dost rustig een voorspelling te doen voor komend seizoen. "Als ik zo fit blijf, mag je van mij toch meer dan twintig goals eisen."