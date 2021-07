Hakim Ziyech kan op huurbasis naar de Serie A

(The Athletic)

Sheffield United heeft het prijskaartje van Aaron Ramsdale vastgesteld op 35 miljoen euro. De doelman staat op het punt om naar Arsenal te verkassen, waar hij de concurrentiestrijd moet aangaan met Bernd Leno. (The Athletic)

De middenvelder, die eerst wil afwachten of hij in de plannen van Thomas Tuchel voorkomt, moet op huurbasis worden overgenomen met een optie tot koop.