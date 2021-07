‘Premier League-spelers moeten op 1 oktober volledig gevaccineerd zijn’

Spelers en stafleden van Premier League-clubs moeten op 1 oktober volledig gevaccineerd zijn om deel te nemen aan wedstrijden, zo schrijft The Athletic vrijdag. Het besluit, dat nog niet officieel is bevestigd door de competitie, maakt deel uit van de plannen van de regering om het voetbal doorgang te laten vinden, mocht een nieuwe lockdown in de winter worden afgekondigd. Spelersvakbond PFA benadrukt echter dat 'medische en religieuze' redenen om af te zien van vaccinatie serieus genomen moeten worden door de Premier League.

De regering van het Verenigd Koninkrijk meldde eerder deze week dat supporters vanaf 1 oktober bewijs van volledige vaccinatie moeten aantonen om naar wedstrijden te gaan; een negatieve coronatest wordt niet langer als een toegangsbewijs gezien. Voor spelers en stafleden lijkt hetzelfde te gaan gelden. In het afgelopen seizoen werden spelers verplicht tweemaal per week een test te ondergaan. Die maatregel is inmiddels niet meer voldoende, vindt de Premier League.

Voor wedstrijden vanaf 1 oktober wordt een bewijs van volledige vaccinatie gevraagd, tenzij iemand zich op medische gronden niet laat vaccineren. De maatregel zou gelden voor iedere wedstrijd met minstens 10.000 supporters. Dat komt neer op iedere wedstrijd in de Premier League en Championship en sommige duels in de League One en League Two. Tussen de eerste en tweede prik zitten acht weken in Engeland. Spelers en stafleden die hun eerste prik nog niet hebben gekregen, moeten dus haast maken om per 1 oktober inzetbaar te zijn: die datum is over tien weken.

Volgens The Athletic heeft een 'grote meerderheid' van spelers in de Premier League, de lagere competities en de Women's Super League minstens één dosis van een vaccin gehad. Bronnen bij 'meerdere clubs' geven aan dat er binnen de spelersgroepen wel 'enige, zij het kleine' weerstand is. Clubs respecteren persoonlijke redenen van personeel om zich niet te laten vaccineren, maar proberen zoveel mogelijk spelers wel aan te sporen om zich te laten vaccineren. Volledige vaccinatie betekent dat personen vanaf 16 augustus, de maandag na het eerste Premier League-weekend van het nieuwe seizoen, niet meer in zelfisolatie hoeven te gaan na een risicocontact. Mocht een speler dan besmet raken, dan hoeft niet het volledige trainingscomplex te worden afgesloten omdat andere spelers met de geïnfecteerde speler in contact zijn geweest.

Spelersvakbond PFA noemt de verplichte vaccinaties een 'gevoelig onderwerp' en benadrukt de 'arbeidsrechten van spelers' te beschermen. De PFA vindt in ieder geval niet dat clubs spelers mogen straffen als die zich niet laten vaccineren. De vakbond wijst op 'medische of religieuze redenen' die ertoe kunnen leiden dat iemand geen vaccin neemt en gaat graag in gesprek met clubs om een oplossing te zoeken voor moeilijke situaties.