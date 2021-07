Wijnaldum: ‘Ik zou hem graag bij Paris Saint-Germain zien spelen’

Vrijdag, 23 juli 2021 om 10:57 • Mart Oude Nijeweeme

Als het aan Georginio Wijnaldum ligt, dragen Kylian Mbappé en Paul Pogba komend seizoen net als hij het shirt van Paris Saint-Germain. De middenvelder werd tijdens zijn presentatie bij de Franse grootmacht gevraagd naar de situatie rond Mbappé en Pogba en was daarin heel stellig. Pogba wordt de laatste weken steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een overstap van Manchester United naar PSG, terwijl Mbappé nog altijd geen besluit heeft genomen over het wel of niet verlengen van zijn contract.

Wijnaldum en Pogba kwamen elkaar al geregeld tegen in de Premier League, als spelers van Liverpool en Manchester United. Franse media schrijven dat spelers als Mauro Icardi op de lijst staan om verkocht te worden om zo geld vrij te maken voor Pogba. "Hij is geweldig, ik heb verschillende keren tegen hem gespeeld en wat een fantastische speler", vertelt de middenvelder lovend tegen RMC Sport. "Als je een speler van een ander team vraagt ??of hij wil dat Paul Pogba komt, zal iedereen daar 'ja' op zeggen. Hij is een buitengewone speler, vol met kwaliteiten."

Met Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi en Wijnaldum beleeft PSG al een transferzomer die zijn weerga niet kent. Desondanks wordt niet uitgesloten dat ook Pogba de gang naar de Franse hoofdstad nog gaat maken deze zomer. Het zou voor Pogba de eerste keer zijn dat hij op het hoogste niveau actief is in Frankrijk. De middenvelder doorliep onder meer de jeugdopleiding van Manchester United. "Hij heeft alles", gaat Wijnaldum verder. "Hij is een van de beste middenvelders ter wereld. We hebben alle spelers nodig. En om terug te komen op je vraag, ja, ik zou Paul Pogba graag bij ons in het elftal hebben, want het is een geweldige speler."

Helaas voor PSG lopen de onderhandelingen met Mbappé een stuk stroever. De Franse aanvaller is niet bereid om zijn contract te verlengen en is al meerdere keren in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. "Iedereen wil dat Mbappé blijft", vertelt Wijnaldum. "Te beginnen met mij. Hij is een van de redenen waarom ik naar PSG ben gekomen, om met spelers zoals hij te spelen. Ik was al erg blij om te zien dat Neymar had verlengd. Maar ik heb in dezelfde situatie gezeten en meestal volg je je gevoel. Ik kan alleen hopen dat hij blijft, want de club doet zijn best om van dit team het beste team ter wereld te maken."