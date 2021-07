Memphis Depay spreekt zich uit over naderende hereniging met Van Gaal

Vrijdag, 23 juli 2021 om 10:27

Memphis Depay heeft zich tegenover de NOS positief uitgesproken over de naderende aanstelling van Louis van Gaal als bondscoach van Oranje. De bijna zeventigjarige oefenmeester moet het Nederlands elftal naar succes op het WK van 2022 in Qatar gaan leiden als opvolger van de na het teleurstellend verlopen EK vertrokken Frank de Boer. Van Gaal is voor Depay geen onbekende, want de donderdag door Barcelona gepresenteerde aanvaller werkte eerder met hem samen bij Oranje en werd in 2015 door hem naar Manchester United gehaald.

“Ik zie het als iets positiefs. Ik heb er natuurlijk veel over gelezen en ben positief gestemd. Ik heb hem meegemaakt bij Manchester United, hij haalde mij naar die club toen ik twintig was. In de periode daarvoor haalde hij me al bij het Nederlands elftal. Ik heb geweldige momenten met hem beleefd en heb veel van hem geleerd”, geeft Depay te kennen. In het eerste en enige seizoen dat Depay en Van Gaal in clubverband samenwerkten was de aanvaller lang niet altijd basisspeler bij Manchester United. Van Gaal liet Depay echter ook debuteren in Oranje en nam hem mee naar het WK van 2014.

“Ik heb veel met hem meegemaakt. Goede ervaringen en misschien ook minder goede, maar ik was jong en moest nog veel leren”, zegt de 27-jarige aanvaller, die Olympique Lyon deze zomer transfervrij inruilt voor Barcelona. “Ik heb een positief gevoel, want ik weet dat hij een goede invloed zal hebben op het team. Dat is het belangrijkste. Hij zal snel een echt team bouwen en dat is wat we nodig hebben.”

Valentijn Driessen gaat vrijdagochtend in zijn column in De Telegraaf eveneens in op de aanstelling van Van Gaal. Volgens de chef voetbal van de krant moet de nieuwe bondscoach voor zichzelf een balans vinden tussen ‘systeemcoach en spelerscoach’. Driessen schrijft dat Van Gaal de ‘eerste piketpaal’ sloeg door de Oranje-internationals ‘een veredeld stelletje sterren’ te noemen. “Toch zal hij de in vergelijking met zeven jaar geleden op het WK gelouterde spelersgroep voor zich moeten winnen om te kunnen presteren.”

“Van Gaals uitval naar de internationals – vergeven door de spelers, zoals hij hen heeft vergeven hem vorig jaar te hebben afgeserveerd – valt simpel te relativeren. Hij zag Oranje immers als potentiële Europees kampioen en denkt ongetwijfeld wereldkampioen te kunnen worden in Qatar”, vervolgt Driessen. Hij haalt aan dat Van Gaal ‘tegenwoordig koketteert’ met een 5-3-2-systeem, de formatie waarmee Oranje op het afgelopen EK in de achtste finale strandde tegen Tsjechië. “Zijn voorganger en oogappel Frank de Boer kopieerde het 5-3-2-systeem en hield daar zo dogmatisch aan vast dat Oranje kopje onder ging. Benieuwd of Van Gaal daar lering uit trekt door veel vaker de huisstijl te hanteren.”

“Daar ligt ook een rol voor de internationals”, benadrukt Driessen. “Met hun ervaring moeten zij zich mondiger opstellen richting de staf over hun ideeën, inzichten en wensen. Zo’n open directe communicatie voorkomt dat je naar een ongeluk kijkt, dat zich lang van te voren aankondigt. Zoals tijdens het EK toen de internationals overal mee instemden, De Boer naar de mond praatten in plaats van kritische kanttekeningen te plaatsen bij de spelopvatting. Leuk en aardig om daarna de hand in eigen boezem te steken, maar toen was het kalf al verdronken.”