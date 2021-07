Rafael van der Vaart: ‘Het is een schande voor het voetbal’

Vrijdag, 23 juli 2021 om 10:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:33

In Duitsland gaat vrijdagavond de 2. Bundesliga van start. Op het tweede niveau in Duitsland staat meteen een topper op het programma, daar Hamburger SV en Schalke 04 elkaar treffen in de Veltins Arena in Gelsenkirchen. Waar HSV drie jaar lang de te kloppen ploeg was, is die eer nu toebedeeld aan Schalke. Rafael van der Vaart, die in het verleden 199 wedstrijden het shirt van HSV droeg, noemt het een schade dat twee clubs met zo'n staat van dienst niet op het hoogste niveau acteren.

Van der Vaart staat er nog steeds goed op in Duitsland, nadat hij tussen 2005-2008 en 2012-2015 de harten van de HSV-fans veroverde. De oud-middenvelder kwam in zes seizoenen tot 66 doelpunten en leverde 55 assists af. "Het is een schande voor Schalke om op het tweede niveau in Duitsland tegen HSV te moeten spelen", trekt Van der Vaart meteen van leer in BILD. “De tweede klasse is voor mij wel veel interessanter dan de Bundesliga. Iedereen kan iedereen verslaan. In de Bundesliga is er maar één club die kans maakt op de titel: Bayern München."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor Hamburg is het alweer het vierde seizoen op het tweede niveau. Die Rothosen slaagden er tot drie keer toe niet in om promotie naar de Bundesliga af te dwingen en eindigde alle seizoenen als vierde. "De hele competitie wilde Hamburg drie jaar lang verslaan", gaat Van der Vaart verder. "Vanaf nu wil iedereen Schalke verslaan. Beide clubs horen thuis in de Bundesliga en moeten zorgen dat ze daar zo snel mogelijk terugkeren." Van der Vaart acht HSV vrijdagavond zeker niet kansloos. "Als de spelers hun zenuwen in bedwang kunnen houden, in hun spelsysteem geloven en zich niet uit hun concentratie laten halen, zouden ze goed kunnen starten.

"Het is gewoon lastig om strategisch, toekomstgericht en uiteindelijk succesvol te werken", vult Felix Magath aan in die Welt. "Helaas hebben beide clubs (Schalke en HSV, red.) zich zo ontwikkeld dat ze per seizoen minimaal twee coaches nodig hebben. Toen bleek dat het daarmee niet beter werd, wisselden ze van andere functies binnen de club, zoals die van sportief directeur bij Schalke." De club uit Gelsenkirchen, die afgelopen seizoen nagenoeg het hele jaar als hekkensluiter fungeerde, zette eind februari trainer Christian Gross, technisch directeur Jochen Schneider, teammanager Sascha Riether en conditie- en fysiektrainer Werner Leuthardt op straat.